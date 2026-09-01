Se canceló la mesa de trabajo del director del Ijalvi con diputados

La diputada Mariana Casillas insistirá para que se concrete el encuentro con el titular del Ijalvi.

“Por motivos de agenda”, el director del Instituto Jalisciense de Vivienda (Ijalvi), Guillermo Medrano Barba, canceló su comparecencia ante la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua, informó la diputada Mariana Casillas, presidenta de esa instancia.

La invitación a dialogar estaba prevista para este miércoles a las 10.00 horas. Sin embargo, quedó suspendida la mesa de trabajo, que había sido avalada la semana pasada por diputados de Morena, Futuro, Hagamos, e incluso de MC.

“Decidimos solicitar este espacio, pero no nos queríamos quedar únicamente con el tema de Mirador de San Isidro o el proyecto Legado, Hay varios proyectos o programas institucionales que se están llevando a cabo que es muy interesante que podamos abordar junto con vecinos y diputados y conocerlos a profundidad, saber cuál es la operación, saber cuanto dinero se está asignando, como el de Mi Primera Renta”, dijo.

Los temas que los legisladores quieren plantearle a Guillermo Medrano son:

El proyecto de vivienda en la colonia Mirador de San Isidro

Programa Mi Primera Renta

Programa Legado. Vivienda para policías estatales

Programa Mejoramiento de Vivienda

Acondicionamiento de Vivienda para Personas con Discapacidad

Jalisco sí Pinta

Ya son varios los funcionarios estatales que se niegan a acudir al Congreso, entre ellos están el titular del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, quien tiene pendiente una cita ante el pleno para hablar sobre calidad del agua.

También se quedó pendiente la comparecencia del gabinete estatal de seguridad, sobre el hallazgo de un campamento de reclutamiento en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

Sobre ello, la legisladora de Futuro, expresó lo siguiente: “Creo que es importante insistir, pero también es importante recordar todas las omisiones que han tenido diferentes servidores públicos que tenemos en el estado, por ejemplo, ya nos quedó mal el director del SIAPA, ya ha quedado mal… no atendieron una comparecencia direcciones del Ayto de Guadalajara para aclararnos sobre el tema de la remodelación del parque Rojo”, apuntó.

Mariana Casillas recordó que ella presentó una reforma de ley para que se apliquen sanciones a los funcionarios que no acudan a los llamados que les hace el Congreso local, ya que el Poder Legislativo tiene entre sus funciones supervisar a los otros dos Poderes: el Ejecutivo y el Judicial.

Sin embargo, esta iniciativa está “congelada” en la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso.