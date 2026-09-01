Entrega Tlaquepaque vistos buenos a 31 centros de atención a las adicciones

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque entregó 31 vistos buenos de Protección Civil a centros especializados en adicciones que cumplieron con las condiciones requeridas para operar de manera segura.

Durante el acto, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que el municipio busca modificar la forma en que se atiende a estos establecimientos, al priorizar el acompañamiento y la regularización por encima de una estrategia centrada en la clausura.

“Hoy, en lugar de estar pensando cuántos centros más vamos a cerrar, estamos pensando cómo vamos a ayudarles para que esos espacios sigan siendo espacios seguros para recuperar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros padres”, señaló.

Pérez Segura sostuvo que la atención de las adicciones debe involucrar tanto a las familias y los centros especializados como a las instituciones públicas. En este proceso, destacó el trabajo del Consejo Municipal contra las Adicciones (COMUCAT), que ha establecido mecanismos de coordinación y acompañamiento con los establecimientos para avanzar en su regularización.

La alcaldesa también reconoció el esfuerzo de quienes dirigen y trabajan en estos centros, así como de las personas que atraviesan procesos de recuperación.

“Es el gobierno municipal, es el Consejo Municipal contra las adicciones, son las voluntades de quienes llevan el liderazgo de estos centros, quienes pensaron, tuvieron esa visión y empeñaron su esfuerzo y en muchas ocasiones sus recursos para sacarlos adelante; y son ustedes… Que todos podemos fallar, lo que no se vale es fallar como gobierno. Ahí no se vale, porque ahí no son errores”, afirmó.

Por su parte, el director del COMUCAT, Juan Javier Orozco Flores, reconoció el respaldo del gobierno municipal y destacó la coordinación con los centros especializados para fortalecer los procesos de atención y recuperación.

Orozco Flores afirmó que la prevención y atención de las adicciones requiere la participación conjunta de instituciones y comunidad, y señaló que los centros especializados “cierran filas” con el gobierno municipal para continuar trabajando en Tlaquepaque.