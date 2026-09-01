Dará el Congreso local la máxima distinción a Cuauhtémoc Cárdenas

Cuauhtémoc Cárdenas tiene 92 años de edad y ya confirmó su presencia en el Congreso local. Aún falta definir la fecha de la sesión solemne.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local aprobó que se le entregue un reconocimiento al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por su trayectoria política al encabezar un movimiento social y político que transformó la vida del país.

La distinción consiste en la entrega de una medalla con la figura de Prisciliano Sánchez, primer gobernador de Jalisco, en el marco del bicentenario de su fallecimiento.

El coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, impulsor del reconocimiento a Cuauhtémoc Cárdenas, argumentó lo siguiente:

“El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tiene no solamente una historia y una vida que es digna de reconocimiento como trayectoria, sino que además, de manera muy significativa e importante encabezó un movimiento de carácter social y político que transformó la vida del país, que posibilitó que, de una vez por todas, el país diera los pasos que le permitieran el respeto al voto, el respeto a los procesos electorales y la autonomía de los órganos para que estos procesos se llevaran a cabo”, aseveró.

Cuauhtémoc Cárdenas nació en Jiquilpan, Michoacán, el 1 de mayo de 1994, tiene 92 años de edad y es ingeniero civil egresado de la UNAM. Ha sido senador, gobernador de Michoacán, primer jefe de gobierno electo de la ciudad de México, y tres veces candidato a la presidencia en las votaciones de 1988, 1994 y 2000.

“Estamos muy contentos porque todas las fuerzas políticas apoyaron la decisión y nos parece que es muy significativo que esta convergencia pueda ser un motivo de reconocimiento en el Congreso de Jalisco”, agregó.

La sesión solemne para la entrega del reconocimiento que le otorgará el Congreso de Jalisco a Cárdenas Solórzano se realizará en este mes de septiembre, en fecha por definir.