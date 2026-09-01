Trabajadores del Congreso realizaron protesta por retención de la Caja de Ahorro

Un grupo de alrededor de 50 trabajadores del Congreso local realizaron una protesta al interior de la sede del Legislativo, luego de que a algunos de ellos se les retuvo el pago de su Caja de Ahorro, al cambiarse de un sindicato y participar en la creación de uno nuevo: el Sindicato Autónomo del Poder Legislativo.
Son siete los trabajadores que se cambiaron de gremio y se les adeudan en conjunto 80 mil pesos.
Los afectados señalaron que la Caja de Ahorro se les retuvo y consideran que se trata de un acto de represalia por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, César Íñiguez.
Raúl de la O Chávez, líder del Sindicato Autónomo del Poder Legislativo, advirtió que presentarán denuncias penales, en contra del Sindicato de Trabajadores, cuyo líder, César Íñiguez, respondió que las personas a las que no se les entregó el dinero se debió a que no presentaron toda la documentación requerida.
De la O Chávez dijo que el recurso de la Caja de Ahorro debió entregarse desde el pasado mes de julio y van a presionar para que se cumpla. Aclaró que los siete empleados entregaron desde hace un mes los requisitos para cobrar el dinero que reunieron a lo largo de un año.
Se aclaró que la retención del dinero no tiene que ver con el área administrativa del Congreso, sino a un problema con el Sindicato que opera esa Caja de Ahorro.