Fiscalía determinará situación de chofer de ruta 616 que causó muerte a niño y a mujer de la tercera edad

El Ministerio Público tiene a su disposición a Manuel “N”, el chofer de 58 años de edad, que con un camión de la Ruta 616 del Transporte Público atropelló a una mujer de la tercera edad y a un niño a quienes les causó la muerte.

Accidente fatal en Avenida Niños Héroes y Calle Juárez, de San Pedro Tlaquepaque

El camionero huyó del lugar del percance, pero unas cuadras después fue atrapado por elementos de la Policía Vial de San Pedro Tlaquepaque.

Los hechos se registraron la tarde del lunes 31 de agosto en el Centro Histórico del municipio señalado, precisamente en el cruce de la Avenida Niños Héroes, y la Calle Juárez.

El conductor de la unidad de transporte colectivo iba por la segunda de las rúas antes señaladas y al girar a la derecha para tomar Niños Héroes, embistió a una señora de 70 años y al niño de 10, que la acompañaba y llevaba un balón de futbol.

Según trascendió en la escena de lo ocurrido, algunas personas alertaron al chofer sobre lo que acababa de provocar; sin embargo, no se detuvo y tuvo que ser alcanzado en Avenida Niños Héroes y Santos Degollado, por los agentes municipales.

Por su parte, elementos de los Servicios Médicos Municipales acudieron al lugar en donde quedaron las dos víctimas, sólo para señalar que ya no tenían signos vitales.

Manuel "N", chofer de transporte público arrestado

El camionero Manuel “N” fue entregado al Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, adscrito a la Agencia Especializada en Transporte Público, en donde se determinará si se le imputa por el delito de homicidio imprudencial a título de culpa grave, por tratarse de una unidad de servicio colectivo la que conducía y el haber huido del sitio del atropellamiento.