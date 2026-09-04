Firma la Semarnat el Acuerdo por los Bosques, Selvas y Manglares

El gobernador Pablo Lemus, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena y el titular de la Conafor, Sergio Graf.

México posee 12% de la biodiversidad mundial y cerca de 70% de su territorio cuenta con cobertura vegetal y de vegetación, sobre todo conformada precisamente por bosques, selvas y manglares.

Por ello, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, presentó y firmó el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, en Guadalajara, en el contexto de la Feria Nacional Forestal, donde se celebran los 25 años de vida de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Ante el gobernador Pablo Lemus, el titular de la Conafor, Sergio Graf y la rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, la funcionaria federal resaltó la importancia de que el pacto lo firmen todos los gobiernos estatales, el cual.incluye un decálogo de acciones para preservar los ecosistemas.

“Es una propuesta para un pacto colectivo a favor de la naturaleza, con las comunidades, con el sector académico, con el sector privado y la sociedad civil, para hacer la paz con los bosques, para combatir la tala ilegal, para trabajar colectivamente y realmente lograr un aprovechamiento sustentable de lis bosques en México que son tan importantes. La verdad que llevamos bastante tiempo deteriorando los bosques, bajo un esquema muy extractivista”, apuntó.

Entre los 10 compromisos está que los cultivos de aguacate y agave no se hagan a costa de los bosques, impulsar el pago por servicios ambientales a los ejidarios y comuneros, así como promover una silvicultura comunitaria.

Bárcena dijo que 60% de los bosques, selvas y manglares están en manos de ejidos y comunidades indígenas y son ellos quienes cuidan ese patrimnoio natural.

La rectora general Karla Planter subrayó que la UdeG se involucra en los procesos de gobernanza local para preservar la riqueza natural.

“Nuestra labor científica cobra su verdadero sentido cuando sale al territorio. Por ello, acompañamos activamente los procesos de gobernanza local, por medio de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, como las cuencas bajas del río Ayuquila, la Costa Sur y Ayuquila Alto, colaborando mano a mano con comunidades en soluciones reales”, precisó.

El gobernador Pablo Lemus anticipó que Jalisco será el primer estado en el paísen sumarse a la firma del Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares.

En su mensaje en la sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas, Lemus anunció un incremento de sueldo al doble de la inflación para brigadistas forestales y elementos de Protección Civil y Bomberos.

Agregó que Jalisco es el cuarto estado con mayor biodiversidad del país, al tener 66 Áreas naturales Protegidas, cinco parques y bosques urbanos reconocidos con la certificación internacional Green Flag Award.