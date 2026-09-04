Ministros de la Suprema Corte usarán la Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo

El director de la Biblioteca Pública, Trinidad Padilla y la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortíz.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arranca el próximo lunes con el uso de la Inteligencia Artificial (IA) como apoyo en las tareas jurisdiccionales de los ministros.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf, confirmó lo.anterior, sin embargo, dijo que esa decisión la tomó el pleno y ella no estuvo muy de acuerdo. Subrayó que antes de usarla como una herramienta de trabajo, debió regularse su uso en temas jurídicos.

Esto lo dijo al participar en la conferencia “Nuevos Desafíos en la Agenda Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanotario”, en el Séptimo Congreso Internacional en la materia que se realiza en la Biblioteca Pública del Estado “Juan José Arreola” de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Fue una decisión del Pleno, yo no estaba tan de acuerdo, y no porque sea chapada a la antigua, sencillamente yo creo que primero debería de haber la regulación de la utilización de la IA en los procesos más judiciales y jurídicos en la Corte, que echarle a andar”, puntualizó.

Loretta Ortiz hizo una crítica al abuso de la IA en todos los órdenes de la vida cotidiana y entre los estudiantes, lo que reduce las capacidades humanas, entre ellas el análisis y la toma de decisiones.

“En la Universidad de Chicago no pueden utilizar los jóvenes ningún implemento que sea artificial . Dirán los jóvenes ‘qué aguafiestas, ¿por qué no nos dejan utilizarla?’. Nada más que hay un proceso que hacemos los humanos, que es precisamente la reflexión, es decir, lectura, reflexión y toma de decisiones. Es tanta la invasión de todas las idea, todo.lo que tenemos, que llego en la noche aturdida a mi casa”, enfatizó.

La ministra de la Corte afirmó que el derecho internacional cada vez es menos respetado por las naciones y la prueba -dijo- es que ella cree que el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oceguera “El Mencho” ocurrido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, la realizó realmente el gobierno de Estados Unidos.