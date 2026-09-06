Habitantes wixaritari exigen que se atienda situación de inseguridad en la región Norte de Jalisco

Los pobladores portaban carteles con las exigencias de seguridad a los tres niveles de gobierno.

Comuneros de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, en la región Norte de Jalisco, denunciaron que personas ligadas -al parecer- al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) privaron de la libertad a algunas autoridades de la etnia en días recientes, e incluso amenazaron con tomar por la fuerza la comunidad.

Por ello, instalaron una asamblea en la localidad de Bajío de los Carrizales, municipio de Mezquitic, para exigir la presencia de los tres niveles de gobierno, ya que los maestros y los médicos solamente pueden ingresar a la zona si los acompaña la Guardia Nacional o el Ejército, lo que genera problemas en temas de salud y educación.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, acudió en helicóptero la mañana de este domingo a la zona. Sin embargo, los pobladores no querían que el funcionario se regresara, Zamora se desesperó y se abrió paso hacia el helicóptero y un policía estatal disparó al aire, según relataron los comuneros.

Por ello, leyeron un comunicado donde relatan los hechos e insisten en que se les garantice su seguridad.

“La comunidad ha realizado un llamado urgente a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, solicitando su presencia y la implementación de acciones inmediatas que permitan garantizar la seguridad, integridad y tranquilidad de las familias de la comunidad. La exigencia comunitaria se encuentra sustentada en la necesidad de implantar una estrategia integral de seguridad y protección, ante los hechos de violencia que han afectado a la población”, expresó un vocero, que no se identificó por razones de seguridad.

Los comuneros se mantienen en protesta en el paraje Bajío de los Carrizales y exigen la presencia de autoridades federales. El comunicado lo dirigen a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus, y de Nayarit, Miguel Ángel Navarro.

Los habitantes reclamaron que el secretario de Gobierno se haya ido del lugar, sin atender las peticiones de la comunidad.

“El funcionario se retiró del lugar, sin atender de manera integral el llamado realizado por las autoridades y representantes comunitarios, situación que generó inconformidad y preocupación entre las personas presentes. La comunidad considera que la presencia de los representantes gubernamentales debe traducirse en acciones concretas, coordinación interinstitucional y atención directa de las demandas planteadas”, dijo el representante de los comuneros.

Los habitantes, mediante el comunicado leído y transmitido por redes sociales, exigen al gobierno de Jalisco que se investigue la actuación de la Policía Estatal, al haber realizado un disparo al aire.

Le piden también a la titular de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez, que investigue los hechos.

“Durante la presencia de elementos de la Policía Estatal de Jalisco se registró un disparo de arma de fuego, hecho que generó preocupación entre las personas integrantes de la comunidad que se encontraban en el lugar. La comunidad señala que cuenta con evidencia correspondiente sobre dicho acontecimiento”, subrayó el vocero.

La Secretaría General de Gobierno envió un comunicado en el que señaló que Salvador Zamora acudió a la zona para iniciar un diálogo sobre las solicitudes de los pobladores. Sin embargo, “ante la exigencia los líderes comunales de contar con la presencia de los tres niveles de gobierno, se determinó postergar el comienzo del diálogo hasta contar con la representación federal y municipal”.

El comunicado aseguró que hay elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal de Jalisco “para mantener la paz” en la región.

Los habitantes de la etnia piden que se instale una mesa de dialogo permanente y anunciaron que este lunes, a las 12 horas realizarán una movilización pacífica frente a la Palacio de Gobierno, en Guadalajara.