Indagan asesinato de dos hombres hallados con varios días en descomposición

Con las manos atadas y junto a un mensaje amenazante escrito en un cartel, fueron localizados los cadáveres de dos hombres con varios días en descomposición. Los cuerpos estaban entre la maleza, en un en predio del Fraccionamiento Bosques Vallarta, en Zapopan.

Uno de los fallecidos tenía una bolsa en la cabeza. El descubrimiento fue hecho por policías de la comisaría municipal en Avenida Inglaterra cerca del cruce con la Calle Paseo del Norte.

Los cuerpos fueron detectados debido a los putrefactos olores que ya emanaban y que llamaron la atención de los oficiales de policía.

Se especula que los hombres, quienes no están identificados, podrían tener casi siete días de haber expirado, lo cual deberá ser confirmado por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes aparte, establecerán la forma en la que los asesinaron .

Agentes de Homicidios Intencionales de la Fiscalía del Estado indagan el caso para dar con los presuntos responsables del crimen, en el que será fundamental la identificación del par de víctimas.