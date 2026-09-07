Acusa MC a Morena de preparar terreno para cuestionar elección de 2027

Movimiento Ciudadano (MC) advirtió que Morena está preparando desde ahora el terreno para cuestionar el proceso electoral de 2027 en Jalisco, mediante una estrategia para desacreditar y debilitar a las autoridades electorales.

Durante una rueda de prensa con motivo del arranque del proceso electoral, la coordinadora estatal de MC, Mirza Flores, señaló que el partido en el poder ha comenzado a construir un discurso de desconfianza hacia el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), particularmente en torno al registro de candidaturas.

“Hoy, Morena está haciendo todo lo posible por debilitar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, porque no les conviene tener árbitros independientes”, afirmó.

Flores sostuvo que Morena sigue una estrategia que, desde su perspectiva, consiste primero en cuestionar el presupuesto de los organismos autónomos, después desacreditar su trabajo y finalmente buscar someterlos o desaparecerlos.

Consideró que las críticas anticipadas al sistema de registro de candidaturas forman parte de esa estrategia y podrían servir para generar desde ahora una percepción de falta de certeza en el proceso electoral.

“Por eso hoy ya nos salieron muy anticipadamente con el discurso de que no confían en el proceso de registro que el IEPC ofrece de candidaturas, cuando en realidad ni siquiera lo han probado”, señaló.

La dirigente emecista afirmó que su partido se está anticipando a este escenario porque, dijo, conoce la forma en que Morena ha actuado frente a instituciones autónomas.

“Por eso estamos denunciándolos anticipadamente, porque sabemos cómo trabaja Morena. Primero demeritando y después desapareciendo”, sostuvo.

Ven a Morena como riesgo para Jalisco

Flores elevó el tono de sus críticas al advertir que para MC la próxima elección no solamente definirá cargos públicos, sino también el rumbo de las políticas públicas que actualmente se aplican en Jalisco. Incluso señaló que, desde la perspectiva de MC, existe un riesgo para el estado si Morena obtiene el triunfo electoral.

“Tenemos un llamado permanente a defender a Jalisco, porque mucho más en juego que una simple elección, que una candidatura ganadora (…) En Jalisco tenemos que defender a las familias de Morena, de su corrupción y de sus narcogobiernos”, afirmó.

La coordinadora estatal aseguró que Movimiento Ciudadano ya presentó denuncias ante el IEPC por publicidad que considera anticipada, entre ellas bardas y publicaciones con nombres e imágenes de actores políticos. Precisó que cada denuncia incluye los domicilios y evidencias correspondientes.

El partido aseguró que se encuentra preparado para competir en 2027 y anticipó que buscará postular candidaturas en los 125 municipios, además de 20 diputaciones locales y 20 federales, con sus respectivas suplencias.

En duda independencia del Tribunal Electoral

Cuestionada específicamente sobre la confianza de MC en el Tribunal Electoral, Flores reconoció que existe una “sensación de poca confianza” debido a la forma en que llegaron los actuales magistrados a sus cargos.

“Son magistradas y magistrados que le responden mucho más al sistema de Morena. Queremos confiar en ellos, deseamos confiar en ellos. Pero de entrada, pues, tenemos estas dudas que son dudas razonables”, expresó.

La emecista vinculó esa desconfianza con la reforma al Poder Judicial y con los llamados “acordeones” utilizados durante el proceso de elección de integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, al ser cuestionada sobre si MC cuenta con algún indicio de que las decisiones del Tribunal pudieran estar sesgadas, Flores fue enfática en señalar que no.

“No, indicios no. Pero sí esta sensación por haber llegado en la forma en la que llegaron a ocupar estos espacios”, respondió.

Pese a sus cuestionamientos, dijo que MC mantiene su intención de confiar en las autoridades electorales locales y consideró que todas las instituciones son perfectibles y deben mejorar sus procesos de transparencia y certeza democrática.