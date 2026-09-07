Atiende SIAPA megasocavón en Jardines del Country

Megasocavón en Avenida Enrique Díaz de León, municipio de Guadalajara. FOTO: Redes sociales

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que su personal operativo se encuentra atendiendo el “hundimiento” que se encuentra sobre la Avenida Enrique Díaz de León, entre las calles Manuel de Mimbela y Reloj, de la Colonia Jardines del Country, perteneciente al municipio de Guadalajara.

El organismo abundó que se realizaron trabajos para retirar el escombro y continúan las evaluaciones técnicas para determinar con precisión el alcance de los daños en el colector y en el resto de la infraestructura de la zona.

Agregó el SIAPA que por seguridad y para permitir las labores de maquinaria y personal, el sentido norte-sur de Enrique Díaz de León permanecerá cerrado desde la calle Manuel Mimbela hasta el retorno para incorporarse a Circunvalación Álvarez del Castillo.

El “hundimiento” es en realidad un profundo socavón que fue creciendo desde el pasado 29 de agosto, y se fue haciendo más grande debido a las últimas lluvias.

De acuerdo con información periodística, para poder reparar el desperfecto se debe restituir todo el colector que corre debajo de la transitada avenida. Dicho reemplazo y los trabajos en superficie que se deberán realizar podría tener un costo de casi 50 millones de pesos.