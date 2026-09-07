Siguen la pista al autor de asesinato en gimnasio de Zapopan

El afectado asistía al gimnasio para ejercitarse; este 7 de septiembre fue asesinado ahí. FOTO: Google maps

Cuando se ejercitaba en un gimnasio ubicado en la Colonia Prados Tepeyac, del municipio de Zapopan, un hombre fue asesinado a tiros, la tarde de este lunes 7 de septiembre.

El crimen se registró en el establecimiento situado en la confluencia de Prado de los Laureles y Xóchitl, de donde fue recogido por peritos forenses el cadáver de la víctima, quien tenía 38 años de edad.

El cuerpo presentaba varios impactos de bala en brazo derecho y espalda y quedó inerte en un área del segundo piso.

En cuanto se reportó el caso, acudieron al sitio paramédicos municipales, pero sin que nada pudieran hacer por salvarle la vida al agredido.

De manera extraoficial ha surgido la versión de que el sicario que jaló del gatillo se inscribió hace pocos días en el gimnasio, para vigilar a su víctima y aguardar el momento propicio para ejecutar el crimen.

Agentes de Homicidios Intencionales de la Fiscalía de Jalisco se encargarán de las pesquisas tendientes a aclarar el asesinato.