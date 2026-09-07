Tonalá reconoce 108 cuentas con adeudos al SIAPA

El gobierno de Tonalá saldará su deuda por consumo de agua este mismo año.

El gobierno municipal de Tonalá informó que tras revisar cada una de las 184 cuentas de servicio de agua que tenían adeudo con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), se acordó con el organismo que 108 tomas de agua sí corresponden al ayuntamiento y 76 no, ya que se constató que se trata de sitios que hoy son iglesias, negocios particulares u oficinas estatales o federales.

El dato lo dio a conocer Carlos Martínez Maguey, jefe de Gabinete de Tonalá, quien explicó que la revisión se hizo junto con personal del SIAPA y luego de visitar cada lugar, se acordó que el gobierno municipal pagará el adeudo de las 108 cuentas confirmadas.

La revisión de todas las cuentas acreditadas al gobierno de Tonalá fue solicitada por el alcalde Sergio Chávez Dávalos al SIAPA.

“Se revisaron las 184 cuentas y se verificó cada una de ellas. De esa manera, logramos identificar que 108 de las 184 cuentas sí corresponden al municipio de Tonalá y 76 no corresponden al municipio. Son de particulares, son de empresas, de organizaciones religiosas, de alguien más, incluso del gobierno del estado o del gobierno federal, pero no son del gobierno municipal”, indicó.

Lo que sigue ahora es que el SIAPA defina con exactitud el monto del adeudo y el alcalde de Tonalá se comprometió a cubrir todos los pagos atrasados, que podrían rondar los diez millones de pesos, dijo el jefe del Gabinete Municipal.

“Con estas 108 cuentas estaremos cerrando un acuerdo que firmaremos el día miércoles y una vez firmado y reconocido que son cuentas nuestras, podremos solicitar el cierre de la cuenta. Es decir, cuánto se debe en total, solicitar las prescripciones a las que se tiene derecho por ley y los descuentos que marca la Ley de Ingresos 2026 y con eso estaremos en posibilidad de determinar el monto que se debe que calculamos que podría llegar a diez millones de pesos, pero queremos esperar a que se defina el número y que hagamos las cuentas juntos”, dijo.

El adeudo de estas cuentas ya reconocidas por ambas partes se pagará en una sola exhibición o en abonos, pero el saldo quedará pagado este mismo año, confirmó el propio alcalde Sergio Chávez Dávalos.

En marzo de este año, Tonalá ya había hecho un pago por 2.4 millones de pesos de otras cuentas.