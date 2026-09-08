Atiende SIAPA hundimiento registrado en avenida Malecón, en Tonalá

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) atiende un hundimiento registrado en la avenida Malecón, en Tonalá, luego de las lluvias que provocaron un incremento en el caudal del colector hasta alcanzar el 100 por ciento de su capacidad.

El primer colapso se registró aproximadamente a las 22:15 horas. De manera preliminar, personal del organismo identificó el colapso de las losas de concreto que forman parte de la estructura del colector, situación a la que se sumó el peso existente sobre la infraestructura.

Personal operativo permanece en la zona, aunque antes de iniciar la reparación será necesario estabilizar el caudal que circula por el colector para garantizar condiciones de seguridad y permitir una inspección detallada de los daños.

Durante las próximas horas se contempla el arribo de maquinaria pesada para realizar labores de retiro de material y limpieza, previo a la intervención de la infraestructura afectada.

Como medida preventiva, ambos sentidos de la avenida Malecón permanecerán cerrados a la circulación en el punto del hundimiento. El SIAPA pidió a la población utilizar rutas alternas y evitar acercarse al área delimitada, particularmente transeúntes y motociclistas, debido a las condiciones de la infraestructura y a la presencia de distintos tipos de instalaciones en la zona.

Una vez que las condiciones permitan intervenir directamente el colector, los trabajos contemplan la estabilización del caudal, inspección técnica, delimitación y aseguramiento del área, retiro de material reblandecido y escombros, sustitución de elementos estructurales dañados y rehabilitación de la infraestructura.

El organismo estima que las labores podrían extenderse entre tres y cuatro semanas, aunque el periodo dependerá de las condiciones climáticas, el comportamiento del caudal y los resultados de la inspección técnica.

El SIAPA informó que no se prevén afectaciones al servicio de agua potable en la zona derivadas de estos trabajos.

Sin embargo, debido a las condiciones del colector y las labores de intervención, actualmente se presentan afectaciones en la red de drenaje sanitario, con alrededor de 20 casos identificados.

El organismo llamó a la ciudadanía a respetar el perímetro de seguridad mientras se realizan los trabajos y mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades.