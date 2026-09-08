Llama Laura Haro a concretar una alianza PRI-PAN para las votaciones federales en Jalisco

Laura Haro, presidenta del PRI Jalisco, acompañada de las ex diputadas Hortensia Noroña y Verónica Flores.

El proceso electoral federal comenzará en dos días. Por ello, la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, afirmó que, para derrotar a Morena y a sus aliados en las votaciones de 2027, la oposición tiene que ir con candidaturas comunes, por lo menos para las diputaciones federales.

Laura Haro aseguró que el PRI Jalisco está listo para establecer una alianza electoral opositora a Morena, tanto a escala nacional, como en Jalisco.

En rueda de prensa realizada en la sede del PRI estatal, añadió que, si el tricolor y el PAN van juntos, pueden “recuperar el Congreso federal” y ganar la mayoría de los 20 distritos electorales en Jalisco.

Lo que sí reconoció es que MC difícilmente se uniría a ese bloque, ya que ha jugado un papel de “esquirol” en apoyo a Morena.

“A diferencia de los demás partidos políticos, el PRI siempre ha planteado la construcción de un gran bloque opositor, desde el 2021, no es algo nuevo. Los que no han querido, porque les hacen la chamba a Morena, es Movimiento Ciudadano, ahí están los datos claros. ¿Cuál ha sido el gran tema? Que nosotros por supuesto que en este diálogo permanente hablaremos primeramente con los priistas, con la sociedad civil”, subrayó.

Indicó que hay organizaciones civiles que ante el retroceso que ha tenido el país en temas como el sistema de salud, la educación, la seguridad o el Poder Judicial, están empujando para que se concrete esa alianza electoral.

Por ello, Laura Haro hizo un llamado al PAN y a su dirigencia y militancia en el país y en Jalisco, a que se pongan de acuerdo y respalden ese bloque opositor y así darle respuesta a la sociedad civil que quiere un cambio de rumbo, por lo menos, para establecer un contrapeso a la presidencia de la república.

“Hay que entender que yendo juntos somos mas competitivos y prueba de ello es que Acción Nacional … nomás voy a poner un ejemplo, el senador Ramírez Acuña es senador gracias al PRI, al PAN y al PRD. Los distritos que se ganaron fueron gracias a la coalición, entonces, yo no entiendo esa lógica luego de decir ‘es que con el PRI no nos va bien’. De verdad, no la entiendo. ¿Qué debe suceder y de que estaremos pendientes? En el respeto absoluto, a cada dirigencia, a los partidos políticos, que Acción Nacional tiene que ponerse de acuerdo hacia el interior”, dijo.

Laura Haro hizo también un balance del segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinibaum y reclamó el abandono en el que tiene el gobierno federal a Jalisco, donde no se hizo ninguna obra relevante y ni siquiera pueden dar mantenimiento a la red carretera federal.

En el Informe de la presidenta se incluye que en Jalisco únicamente se repararon 38 kilómetros de carreteras, cuando es urgente que se haga mantenimiento profundo a diversos tramos carreteros en Jalisco.

La presidenta del tricolor puso en duda la popularidad que tiene Claudia Sheinbaum, cuando en su reciente visita a Colima, hubo reclamos de ciudadanos que acudieron al acto donde dio datos sobre su segundo informe de gobierno.

“Que se anime (Claudia Sheinbaum) a romper con el dictadorzuelo de quinta, con ese que es el peor presidente que ha tenido este país, el más corrupto, el que vendió la paz de las familias mexicanas a cambio de dinero y de pactar con los grupos del crimen organizado. Me refiero a Andrés Manuel López Obrador. Que se anime de a de veras a hacer una investigación profunda en contra de los juniors, los López”, aseveró.