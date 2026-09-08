Destaca Vero Delgadillo acciones para mejorar calidad del agua en Alcalde Barranquitas

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, destacó las acciones que realizan el Ayuntamiento y el Gobierno de Jalisco para mejorar la calidad del agua que llega a los hogares de la ciudad, durante una visita a la colonia Alcalde Barranquitas.

Resalta Vero Delgadillo acciones para mejorar la calidad de agua en la Colonia Alcalde Barranquitas (Cortesía)

Ante vecinos y vecinas de la zona, la alcaldesa llamó a hacer equipo para enfrentar el reto hídrico y gestionar ante la Federación mayores recursos que permitan fortalecer y modernizar la infraestructura hidráulica de Guadalajara.

Durante la entrega de insumos para mejorar la calidad del agua en los hogares, Delgadillo señaló que mientras el Gobierno de Jalisco realiza una inversión para modernizar la planta de tratamiento de Miravalle, el municipio implementa medidas de apoyo directo a las familias.

Entre estos apoyos se encuentran la entrega de pastillas de cloro, filtros, tinacos y garrafones de agua, además de plantas potabilizadoras que se implementan en coordinación con el Gobierno estatal.

“Mi responsabilidad es acompañarlos. Por eso el programa de filtros, de tinacos, de cloro, de plantas potabilizadoras que estamos llevando a cabo con el Gobierno del Estado. El programa también de garrafones”, señaló la presidenta municipal.

Delgadillo reconoció que estas medidas permiten atender las necesidades inmediatas de las familias, aunque consideró que el problema del agua requiere soluciones de fondo y una coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

En este sentido, hizo un llamado a sumar esfuerzos para gestionar recursos que permitan mejorar la infraestructura hidráulica y garantizar mejores condiciones para los habitantes de Guadalajara.

“Necesitamos que todas y todos le entren a resolver este reto”, afirmó.

La presidenta municipal reiteró que el Gobierno de Guadalajara continuará acompañando a las familias ante las necesidades relacionadas con el suministro y calidad del agua, al tiempo que impulsará gestiones para avanzar hacia una infraestructura hidráulica capaz de responder a las necesidades de la ciudad.