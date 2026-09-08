Megasocavón obliga al cierre de Avenida Malecón en Tonalá

Muy cerca de donde ya había aparecido otro el año pasado, esta noche de lunes tras la tormenta, se formó un nuevo megasocavón en la Avenida Malecón, del municipio de Tonalá, en los límites con el oriente de Guadalajara.

El hoyanco, de una extensión de 45 por 12 metros, y con una profundidad de cerca de 8 metros, se encuentra en la Colonia Lomas del Laurel, en Tonalá, e hizo necesario que Malecón fuera cerrada desde la Calle Tenacatita hasta la Avenida San Gaspar.

Bomberos acordonaron el área para disminuir el riesgo de otros desprendimientos y de que fueran a resultar afectados vehículos o personas; el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, alertó sobre el suceso.

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, alertó sobre el socavón en Malecón, tras tormenta de la noche del lunes https://t.co/Bn5EiiEd8l — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) September 8, 2026

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) indicó que ya acudió para evaluar el derrumbe e iniciar las reparaciones; sin embargo, se estima que éstas se demorarán varias semanas.

El 4 de julio del 2025 ya se había formado otro enorme socavón en el cruce de Malecón y la Calle Sidón, muy cerca de donde la noche del pasado lunes apareció el otro.

Socavón 2

En aquella ocasión, cayeron al hueco un camión arenero, un vehículo compacto y parcialmente un autobús de transporte de personal. Se reportó que entonces hubo tres personas lesionadas, entre ellas una bebé que fue rescatada del interior del auto compacto.