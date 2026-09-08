Avalan que las cabalgatas, las suertes de charrería y los caballos bailadores sean parte del patrimonio cultural

Los diputados Sergio Martín Castellanos y Martín Franco, integrantes de la Comisión de Ganadería.

Para proteger y preservar las cabalgatas, las suertes de charrería y la tradición de los caballos bailadores, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Desarrollo Cultural del Congreso local, aprobó una reforma a la Ley de Patrimonio Cultural de Jalisco y sus municipios, para incluir esas tradiciones en el catálogo de bienes que pueden ser considerados parte del patrimonio cultural de Jalisco.

El diputado del PT y presidente de la Comisión, Sergio Martín Castellanos, explicó que las cabalgatas más reconocidas en la entidad son las que se realizan a la Expo Ganadera, en Tlaquepaque; la de Cajititlán, en Tlajomulco; la Ruta del Tequila; y la Romería a Talpa.

“Se resuelve una iniciativa que reconoce nuestras tradiciones ecuestres, las tradiciones de cabalgatas, caballos bailadores, que podrán alcanzar esta gran categoría. Nuestras tradiciones son fundamentales para los pueblos, para nuestra gente y nosotros en esta Comisión que somos diputados que no somos del Área Metropolitana, vivimos día a día lo que sienten nuestros pueblos, nuestras tradiciones y que tenemos que seguir protegiéndolos”, expuso el diputado presidente de la Comisión.

El legislador de Morena, Martín Franco, señaló que, con la inclusión de las tradiciones ecuestres, los ayuntamientos de Jalisco tendrán que respetar y facilitar las cabalgatas, ya que en ocasiones les ponen complicaciones.

“Es muy importante porque la cultura ecuestre seguía firme y seguía manifestándose, pero había muchos gobiernos municipales que interferían en el traslado de animales o simplemente, que la gente se divierta. Creo que, con esto, se quita todo ese obstáculo y tienen que aceptar que ya va a ser una ley”, expresó.

En la sesión de la Comisión de Ganadería, estuvo presente José Luis Chávez, representante de la Asociación de Charros de Jalisco.

Los diputados aprobaron pedirle al gobierno de Jalisco que convoque a una cabalgata conmemorativa a jinetes y escaramuzas de todo el estado, a realizarse en el mes de noviembre.

Esta reforma a la Ley de Patrimonio Cultural aún debe ser aprobada en sesión del Pleno del Congreso.