Tras aprobación de la Ley para Prevenir Reclutamiento Infantil sigue definir protocolos de atención

Hortensia Noroña Quezada, ex diputada del PRI y presidenta de la Fundación Colosio en Jalisco.

La nueva Ley para Prevenir el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco tiene que traducirse en acciones concretas de atención, seguimiento e inclusión a menores que ya fueron reclutados, aseveró la ex legisladora del PRI y presidenta de la Fundación Colosio en Jalisco, Hortensia Noroña Quezada, quien presentó la primera iniciativa sobre el tema en 2023.

La nueva ley se aprobó en forma reciente en el Congreso del Estado y se necesita que el gobierno de Jalisco asuma el compromiso de establecer un protocolo de atención para menores de edad reclutados y una estrategia para evitar ese delito que afecta incluso a niños de 12 años de edad.

“Creo que el camino es que las niñas, niños y adolescentes vivan su infancia y su adolescencia en plenitud. Hasta el día de hoy, no hay una política clara para evitarlo. Hay una política, por ejemplo, la de (vigilancia en) Centrales Camioneras, que es una medida buena. No decimos con esto que no se haga, claro que es una medida buena que donde hay un gran tránsito de personas sea lo más seguro, los aeropuertos y las Centrales, pero debemos de evitar (el delito)”, indicó.

Hortensia Noroña dijo que el reclutamiento forzado es muy grave, pero existe otro que es aún mas grave y que es silencioso, que es la contratación de niños como ‘halcones’ en colonias metropolitanas o en ciudades medias.

“Pero existe otro reclutamiento que es mucho más grave y que hace muy poco nos dio en la cara con el menor que fue abatido con escasos 15 años, que es ese reclutamiento que yo le llamo silencioso. Ese niño que vive con su familia, que va a la escuela, que juega futbol con sus amigos, que hace sus tareas, pero que desde su casa vigila para el crimen organizado, a cambio quizás de un teléfono celular”, dijo.

Ante este reclutamiento silencioso no hay nada que se esté haciendo. Por eso, el Congreso local ahora debe crear el delito de reclutamiento en el Código Penal de Jalisco, apuntó Noroña Quezada.