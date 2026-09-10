Guadalajara sorteó en 2026 hechos complicados: narco bloqueos y Mundial de Futbol, destacó Verónica Delgadillo

Verónica Delgadillo dialoga con el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, sobre el documento del II Informe.

En sesión solemne de Cabildo, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, presentó a los regidores el documento de su II Informe de Gobierno.

Durante su mensaje a los regidores e invitados -muchos de ellos alumnos de educación básica-, la primera presidenta municipal electa tras 255 alcaldes varones, señaló como uno de sus logros en estos dos años el retiro de la concesión del servicio de recolección de basura a la empresa Caabsa Eagle.

“Estos dos años han sido brutales. Nos tocó arrancar con un desafío que parecía enorme y que muchos dudaban en sacar la concesión de Caabsa, que daba un pésimo servicio. Me hablaban y me decían que si estaba lista para el colapso de la ciudad, que si iba a tener carácter para sacarlos y los sacamos y dimos un gran servicio”, subrayó.

Ante diputados, el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, la presidenta del Congreso, Alondra Fausto y los ediles, Verónica Delgadillo, dijo que, en este segundo año de gobierno, le tocó enfrentar dos temas muy complicados para la ciudad: la jornada de violencia del 22 de febrero, cuando hubo narco bloqueos y la atención a los visitantes que acudieron a los cuatro partidos del Mundial de Futbol.

“Nos tocó el 22 de febrero enfrentar un momento muy complejo en nuestro país y nuestra ciudad y ahí estuvo la Comisaría de Seguridad, el personal de Protección Civil y Bomberos, el equipo, en la primera línea y como si fuera poco, nos tocó sacar adelante un Mundial, el evento deportivo más importante del mundo, al mismo tiempo que la ciudad funcionaba perfectamente. Esto se ha vivido en dos años”, destacó.

Añadió que en estos dos años se hicieron obras públicas por un monto de 180 millones de pesos, a partir de la elección de los ciudadanos del programa Presupuesto Participativo y otros 500 millones de pesos de solicitudes de trabajos hechas por los vecinos en el programa Martes Comunitario.

Postura de Morena

El regidor de Morena en Guadalajara, José María Martínez, aseveró que después de algunas ciudades fronterizas, Guadalajara es el municipio con más personas desaparecidas en el país. Y aún así la presidenta municipal Verónica Delgadillo, presume en su II Informe de Gobierno que su Administración “cuida a Guadalajara”.

El edil morenista dijo que los gobiernos de MC ya cumplieron 11 años al frente de la ciudad, tras las gestiones de Enrique Alfaro, Ismael del Toro, Pablo Lemus y ahora Verónica Delgadillo y les preguntó a los ciudadanos tapatíos si la metrópoli ha tenido cambios relevantes.

“Este es el año 11 que gobierna Movimiento Ciudadano aquí en Guadalajara. Hoy, con Verónica Delgadillo en su segundo año. Te pregunto a ti ¿qué ha cambiado?, ¿estás más seguro?, ¿hay menores calles?, ¿el agua no sale puerca?, ¿el transporte público ya es eficiente?, ¿la seguridad en la calle te da la seguridad a ti y a tus hijos?, porque hoy la presidenta municipal ha enarbolado un eslogan: ‘Guadalajara te cuida’, sin embargo, es la ciudad en Jalisco que más personas desaparecidas tiene”, precisó.

El regidor Chema Martínez aseveró que, en estos dos años de gestión de Verónica Delgadillo, la ciudad mantiene un desorden urbano, que se pone en evidencia en cada temporal con las inundaciones y con la construcción de decenas y decenas de torres de departamentos que reciben sin problemas sus autorizaciones de factibilidad a la red de agua potable y de drenaje, apuntó.