La lluvia no la detuvo: Vero cierra su informe con respaldo de Lemus y mira a la reelección

La lluvia no estaba contemplada en el guion, pero terminó convirtiéndose en parte de la escena en la Concha Acústica del Parque Agua Azul.

Bajo un aguacero que por momentos se acompañó de algunos rayos, Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, presentó estoica su Segundo Informe de Gobierno.

La gente tampoco se fue.

Hubo aplausos, gritos y hasta el sonido de las campanas de los camiones de basura, como una especie de banda sonora improvisada para una administración que hizo de la limpieza uno de sus temas centrales.

Y al final llegó el mensaje político que había quedado flotando durante el informe. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tomó el micrófono y expresó su respaldo a Delgadillo, no solamente para lo que resta de su administración, sino también para lo que viene.

“Vas a seguir contando con absolutamente todo nuestro apoyo”, dijo Lemus, quien destacó los dos años de trabajo conjunto entre el Gobierno de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco en servicios, seguridad, obra pública, espacios públicos y programas sociales.

La lluvia, incluso, se convirtió en una señal.

Lemus recordó una anécdota con Alejandro Lora, voz y líder de la banda El Tri, quien alguna vez le dijo que la lluvia era señal de abundancia. Ahora, dijo al referirse a Delgadillo: “Presidenta, esto es señal de abundancia y es señal que a Guadalajara y a ti les a va a ir muy bien”.

Delgadillo había llegado al cierre de su mensaje con una definición todavía más clara. Después de hablar durante casi todo el informe sobre seguridad, infraestructura, servicios, salud, cuidados, cultura, economía y participación ciudadana, abrió la puerta al siguiente proceso electoral.

Dijo que no quiere que “vengan del centro a destruir lo que con tanto trabajo hemos construido” y defendió la continuidad de un proyecto político que, afirmó, durante 11 años ha demostrado que existe otra manera de gobernar.

Y entonces lo dijo directamente: quiere ser, además de la primera presidenta en la historia de Guadalajara, la primera presidenta reelecta de la ciudad.

Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, Segundo Informe de Gobierno

Una ciudad que se cuida

La idea que atravesó prácticamente todo el informe fue una: cuidar.

Delgadillo recordó que hace dos años pidió nuevamente la confianza de los tapatíos para asumir una tarea que, dijo, puede parecer sencilla, pero que implica trabajo cotidiano: cuidar Guadalajara.

Bajo esa lógica, planteó que una ciudad no se cuida solamente con grandes obras, sino también con servicios que funcionen, espacios públicos dignos, seguridad, atención social y programas que permitan mejorar la vida de las personas.

“Cuidar a las personas es cuidar lo más valioso que tiene nuestra ciudad”, resumió.

También habló de una forma de gobernar que, según su discurso, busca mantener al gobierno cerca de la gente, abrir sus puertas, rendir cuentas y permitir que los ciudadanos participen en las decisiones.

Recordó que este proyecto comenzó hace 11 años con los gobiernos de Enrique Alfaro, Ismael del Toro y posteriormente Pablo Lemus, periodo en el que, sostuvo, se impulsó una manera distinta de hacer política, colocando lo público en el centro y utilizando la infraestructura como una herramienta para reducir desigualdades.

Seguridad: proximidad y equipamiento

Uno de los primeros temas que destacó fue la seguridad.

De acuerdo con las cifras presentadas por Delgadillo, durante su administración se logró una reducción de 18.7 por ciento en los delitos de alto impacto, además del desmantelamiento de 47 células delictivas y la detención de 179 personas.

La presidenta municipal atribuyó estos resultados a la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad, incluyendo al Gobierno del Estado, Guardia Nacional, Ejército, Policía Metropolitana y las mesas de paz.

Pero el otro componente, insistió, es la proximidad.

En estos dos años se incorporaron 146 nuevos policías, capacitados y especializados en proximidad, mientras que el municipio invirtió más de 550 millones de pesos en herramientas, equipo táctico, automóviles, motocicletas, bicicletas y otros recursos para fortalecer sus funciones.

La apuesta también ha sido acercar a los elementos con las colonias.

Delgadillo informó que se han realizado 4 mil 485 actividades de proximidad, entre reuniones y talleres, con las que se ha tenido diálogo con más de 344 mil personas.

La idea, dijo, es que los policías conozcan a los vecinos y que los vecinos conozcan a sus policías.

Servicios públicos: basura y luz

Si hubo un tema que encontró eco en la propia noche fue el de la limpieza.

La administración municipal remunicipalizó el servicio de recolección de basura domiciliaria y actualmente opera con 185 rutas y 160 nuevos camiones.

Delgadillo afirmó que desde el inicio de este esquema se mantiene un nivel de eficacia de 95 por ciento, una cifra que, sostuvo, es avalada por nueve de cada 10 tapatíos.

A esto se suman la Gerencia Nocturna y los escuadrones de limpieza, estrategias que, según la presidenta, le valieron a Guadalajara reconocimientos nacional e internacional por su modelo de limpieza.

Otro cambio señalado fue el alumbrado público, con la instalación de tecnología 100 por ciento LED, con la que el municipio busca ahorrar energía.

También se iluminó y mejoró la infraestructura de 117 parques, 13 unidades habitacionales y avenidas importantes de la ciudad.

Más de cinco mil millones para infraestructura

La infraestructura fue otro de los grandes capítulos.

Delgadillo afirmó que la inversión en infraestructura pública llegará a más de 5 mil millones de pesos al cierre del año.

Uno de los proyectos que destacó fue la transformación de espacios emblemáticos del Centro, realizada mediante una inversión conjunta de 600 millones de pesos.

Entre los sitios intervenidos mencionó Plaza Tapatía, Plaza Liberación y Plaza Fundadores, además de los juegos infantiles, la fuente del Cabañas, Paseo Degollado, Paseo Alcalde, Chapultepec y la zona de La Minerva.

También habló del nuevo andador de avenida México, donde destacó la recuperación del espacio público para niñas y niños, así como las intervenciones realizadas en Analco.

La idea detrás de estas obras, explicó, no es solamente arreglar calles, plazas o parques, sino devolver esos espacios a quienes los utilizan.

“Una calle, un parque, una plaza, una unidad deportiva o un mercado no son solo infraestructura”, planteó. Son lugares donde ocurre la vida cotidiana y donde se construye comunidad.

Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, Segundo Informe de Gobierno

El Oriente, prioridad de inversión

Si hubo una zona de la ciudad a la que Delgadillo dedicó especial énfasis fue el Oriente.

Como mujer que nació y creció en esa zona, dijo conocer lo que representa llevar infraestructura y oportunidades a colonias que durante años han tenido menos acceso a espacios de calidad.

Para esta administración, aseguró, la inversión destinada al Oriente alcanza 2 mil millones de pesos.

Uno de los proyectos centrales es la transformación de la Ex Penal de Oblatos en un bosque urbano para el Oriente de Guadalajara.

El proyecto contempla la renovación de espacios deportivos, áreas de skate, zonas de juegos para niñas y niños, una pista de yoga, policía montada y una alberca semiolímpica.

También destacó la construcción de un gran centro comunitario que concentrará servicios para distintas generaciones, con guardería, juegos infantiles, canchas techadas, comedor comunitario y espacios para vecinos.

La intervención busca convertir estos lugares en puntos de encuentro y convivencia.

Unidades deportivas y mercados

El deporte también tuvo su apartado.

Delgadillo informó que se han invertido 230 millones de pesos en unidades deportivas, con intervenciones en espacios como Miravalle, San José María Morelos, Héroes de Nacozari, Juvencio Martínez y Cuauhtémoc, entre otros.

En los mercados municipales se destinaron 88 millones de pesos para intervenir seis espacios.

Entre ellos mencionó los mercados Plutarco Elías Calles, Beatriz Hernández, Corona, Aldama y Cairo, Ayuntamiento y Libertad, este último conocido como San Juan de Dios.

En el Mercado Libertad destacó una inversión de más de 37 millones de pesos para renovar el espacio y mejorar sus condiciones de seguridad.

La intervención también incluyó la colocación de una pieza de arte público que, señaló, es la más grande de Jalisco.

Salud con tecnología y dignidad

La salud ocupó otro de los momentos importantes del informe.

Además de la reconstrucción de la Cruz Verde Ruiz Sánchez, que representa una inversión superior a 200 millones de pesos y que tendrá el primer helipuerto de una Cruz Verde en Guadalajara, Delgadillo habló de la modernización de los servicios médicos municipales.

La apuesta, dijo, es que los tapatíos puedan acceder a atención y estudios de calidad sin importar su condición económica.

En las Cruces Verdes se cuenta con servicios de tomografía, radiografía y laboratorio, con equipamiento que, aseguró, también se encuentra en los mejores hospitales de Guadalajara.

“Eso es dignidad. Y eso es trato justo para los tapatíos”, sostuvo.

También informó sobre la incorporación de 15 nuevas ambulancias y la intervención de otras unidades médicas para mejorar la atención.

Una política de cuidados

Uno de los ejes que Delgadillo presentó como distintivos de su gobierno es la política social de cuidados.

Afirmó que Guadalajara es el único municipio del país que cuenta con una estrategia territorial de cuidados, articulando las colmenas, espacios comunitarios y otros puntos de atención construidos en la ciudad.

Actualmente, dijo, existen cuatro comunidades de cuidados: Industrial, Oblatos, Tetlán y La Barranca.

El objetivo es concentrar servicios y atender a diferentes sectores de la población.

En materia de programas sociales, el municipio ha destinado 715 millones de pesos.

Entre las acciones mencionó “Listas y Listos para la Escuela”, programa realizado junto con el Gobierno de Jalisco, mediante el cual se han entregado 3 millones 310 mil paquetes escolares.

Para jóvenes se han impulsado programas relacionados con emprendimiento, renta y proyectos productivos.

Para mujeres se han destinado más de 38 millones de pesos a programas dirigidos a emprendedoras.

En el caso de adultos mayores, las comunidades de cuidados han permitido brindar más de 42 mil servicios durante el periodo reportado.

Para personas con discapacidad se destinan 4.5 millones de pesos mediante programas orientados a generar igualdad y mejores oportunidades.

Cultura, deporte y comunidad

La cultura apareció en el informe como otra forma de cuidar.

Delgadillo señaló que más de 2 millones de personas han participado en actividades culturales impulsadas por el municipio.

También destacó la realización de 123 eventos deportivos, entre ellos el Medio Maratón de Guadalajara.

Pero más allá de las cifras, la presidenta utilizó el Mundial como ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la gente vuelve a encontrarse en los espacios públicos.

Recordó la pandemia y el aislamiento que provocó, así como el miedo que volvió a aparecer después de momentos difíciles para la ciudad.

El Mundial, dijo, permitió recuperar las calles.

Personas de distintas edades y zonas de Guadalajara volvieron a encontrarse, abrazarse, cantar y celebrar juntas.

Para Delgadillo, esa experiencia dejó una lección: las ciudades también se construyen generando motivos para que la gente salga, conviva y vuelva a reconocerse.

En ese sentido, habló de cultura, música, arte, deporte y actividades como herramientas para fortalecer el tejido social.

Agua: el reto que sigue

El agua fue presentado como uno de los grandes desafíos hacia el futuro.

Delgadillo recordó que Guadalajara requiere 13.5 metros cúbicos por segundo para cubrir sus necesidades, mientras que durante años recibió alrededor de 10.

Afirmó que desde hace ocho años se comenzó a trabajar para atender el déficit hídrico y que actualmente el reto es diferente.

Ante las dificultades que enfrenta la ciudad, aseguró que el municipio ha tenido que reorganizar sus finanzas y ajustar proyectos para contar con recursos destinados a apoyar a la población.

También lanzó un reclamo presupuestal a la federación.

Pidió que regresen los fondos metropolitanos que dejaron de llegar a las ciudades y defendió lo que llamó una justicia redistributiva para Guadalajara.

“No estoy pidiendo ningún privilegio para nuestra ciudad, estoy pidiendo lo justo”, afirmó.

La presidenta sostuvo que seguirá defendiendo esa posición hasta el último día de su gobierno.

Economía y finanzas

En materia económica, Delgadillo destacó que Guadalajara cuenta con 97 mil 137 unidades económicas, de las cuales 91 por ciento son microempresas.

Para apoyar a emprendedores y pequeños negocios, el municipio cuenta con una bolsa de 67 millones de pesos.

También se creó un nuevo Centro de Desarrollo Económico, con la intención de facilitar oportunidades para quienes buscan emprender o fortalecer sus negocios.

La presidenta vinculó estos programas con una idea sencilla: que las familias tengan mayores posibilidades de mejorar sus ingresos.

En materia financiera, presumió que Guadalajara mantiene una calificación AAA, que atribuyó a un manejo responsable de las finanzas y a una buena capacidad de recaudación.

Participación ciudadana

El informe también tuvo espacio para la participación ciudadana.

Delgadillo afirmó que los presupuestos participativos han permitido que la gente decida sobre 180 millones de pesos.

También destacó los Martes Comunitarios, una herramienta mediante la cual la presidenta municipal sale del Palacio de Gobierno y se acerca directamente a las colonias, acompañada por funcionarios y autoridades de seguridad.

La apuesta, insistió, es gobernar de frente a la gente y no desde las oficinas.

Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, Segundo Informe de Gobierno

El mensaje político bajo la lluvia

Con el discurso ya avanzado y la lluvia todavía cayendo, Delgadillo pasó de los resultados a lo que viene.

Reconoció que todavía hay pendientes, proyectos por concretar y servicios que deben llegar a más zonas de la ciudad.

Pero también utilizó como ejemplo los procesos de continuidad que, desde su perspectiva, han permitido consolidar proyectos en otros municipios metropolitanos.

Y entonces habló del siguiente año.

Con el proceso electoral en el horizonte, aseguró que no quiere que desde fuera se destruya lo que, dijo, se ha construido durante años en Guadalajara y Jalisco.

Defendió la existencia de un proyecto local, la transparencia, los resultados y el Estado de derecho.

“México necesita pesos y contrapesos”, sostuvo.

Su conclusión fue también el anuncio político de la noche.

Después de dos años como presidenta y de haber hecho historia como la primera mujer en ocupar la Presidencia Municipal de Guadalajara, Delgadillo dijo que quiere dar un paso más: trabajar para convertirse en la primera presidenta reelecta de Guadalajara.

Todo mientras la lluvia seguía.

Y mientras Lemus, minutos después, cerraba la noche con su propio mensaje de respaldo.

El gobernador aseguró que la historia le dio a Jalisco y a Guadalajara una nueva oportunidad para reposicionarse en el mundo y destacó la colaboración que ambos gobiernos han mantenido durante estos dos años.

“Vas a seguir contando con absolutamente todo nuestro apoyo”, dijo Lemus.

Después recomendó a los asistentes irse a casa, darse un baño caliente y tomar chocolate. Y, entre bromas, hasta sugirió un poco de tequila.

Y la escena terminó como había comenzado: con lluvia.

Pero ahora con la meta fija en las elecciones del 2027, a las que Vero Delgadillo ya refrendó que buscará la reelección y continuar con su proyecto político: seguir cuidado a Guadalajara.