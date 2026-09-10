Resguardan en Tlajomulco a cocodrilo localizado en un parque de Tonalá

Un cocodrilo de pantano que fue localizado deambulando en un parque público de Tonalá permanece bajo resguardo de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST), luego de que un ciudadano lo capturara y entregara en un cuartel de bomberos.

Los elementos de Protección Civil y Bomberos de Tonalá solicitaron la intervención de los especialistas de Tlajomulco para realizar el manejo del ejemplar y revisar sus condiciones de salud.

Luis Alberto Cayo Cervantes, director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco (UNASAM), informó que se trata de un macho de la especie Crocodylus moreletii, con un peso de un kilo 425 gramos y una longitud de 84.5 centímetros.

El ejemplar presenta buena condición corporal y fue revisado por médicos veterinarios, quienes le realizaron estudios coproparasitológicos para conocer su estado de salud interno.

Sin embargo, el cocodrilo no podrá ser reintroducido en la zona donde fue encontrado. Cayo Cervantes explicó que la especie es originaria de la región del Golfo de México y no de la vertiente del Pacífico, por lo que liberarlo en esta región no sería una opción adecuada.

Por ahora permanecerá en las instalaciones de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, mientras se da seguimiento al caso con la autoridad federal correspondiente.

La intención es gestionar su canalización a un zoológico o a un espacio que cuente con las condiciones necesarias para mantenerlo de manera permanente.

El caso también pone de relieve la importancia de que los ejemplares de fauna silvestre sean entregados a especialistas cuando son encontrados fuera de su hábitat o en condiciones de vulnerabilidad.

El Gobierno de Tlajomulco pidió a la población reportar este tipo de situaciones a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre al 33 31 38 30 98, para que los animales puedan recibir atención especializada y, cuando las condiciones lo permitan, ser reintegrados a su hábitat.