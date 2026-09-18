Futbolistas y periodistas analizarán en un foro -en el Senado- el regreso o no del ascenso en el futbol profesional

En las tribunas del Estado Jalisco, los seguidores del equipo, apoyan que regrese el descenso

El Senado de la República se mete a la discusión sobre si debe regresar o no el ascenso de equipos de la Liga de Expansión o segunda división, a la Liga MX o primera división del futbol.

El senador jalisciense de MC, Clemente Castañeda, organiza un conversatorio este próximo lunes 21 de septiembre, en el salón de la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores.

Al foro acudirán el periodista de ESPN, Javier Alarcón, el abogado Darío del Real, el presidente de Cancún FC, Giovanni Solaz, José Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, Roberto Galán, futbolista del equipo Atlético Morelia y Alfonso Sosa, actual director técnico de Leones Negros y ex jugador de ese equipo, así como de Cruz Azul y Pachuca.

“Por primera vez el Senado abre sus puertas a un debate que va más allá de las canchas, la eliminación del ascenso y el descenso en el futbol profesional y esto, aunque no parezca, no se trata solo de futbol, es un tema de justicia y de movilidad social. El deporte es de interés público. Lo es también el futbol, eliminar el ascenso es cerrarle la puerta del futuro y del desarrollo profesional a miles de jóvenes”, explicó Castañeda.

El conversatorio “Fuera de Lugar ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso del futbol?” analizará la gobernanza y el impacto económico del cierre del sistema de competencia, en la que se convocará a futbolistas en activo, entrenadores y periodistas.

“Es un conversatorio en el que nos van a acompañar David Faitelson, Natalia León, Raúl Orvañanos y Pepe del Bosque y también figuras del futbol y del deporte, como Ana Paola López Irigoyen, Alfonso Sosa y Roberto Galán, además, de los directivos de equipos como Leones Negros, Cancún, así como Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas y Atlético La Paz”, señaló.

El conversatorio se transmitirá el lunes 21 a partir de las 11 de la mañana por medio de las redes sociales del Senado de la República y del canal del Congreso.