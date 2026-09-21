Inician 28 personas especialidad y maestría en Derechos Humanos en Guadalajara

La presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, encabezó el inicio de la sexta generación de la Especialidad y Maestría en Derechos Humanos, programa impulsado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), en el que participan 28 personas, 16 de ellas servidoras y servidores públicos del Gobierno de Guadalajara.

La formación tendrá una duración de un año para la especialidad y dos años para completar la maestría, con dos clases por semana y la participación de especialistas en materia de derechos humanos.

Durante el arranque, Delgadillo señaló que la capacitación busca que las herramientas adquiridas no se limiten al ámbito laboral, sino que también tengan impacto en la vida cotidiana y en la manera en que las y los funcionarios toman decisiones y atienden a la ciudadanía.

“Que las herramientas que abrazan los derechos humanos también primero transformen su vida, porque eso es lo más valioso…, después que les ayude a transformar su entorno inmediato, su hogar, el lugar donde comparten, que les ayude a mejorar sus relaciones humanas y finalmente, que les ayude a ser mejores servidores públicos”, afirmó.

La presidenta municipal destacó que la formación especializada resulta relevante para quienes ocupan espacios donde deben tomar decisiones, al considerar que una mayor preparación en derechos humanos puede contribuir a incorporar esta perspectiva en sus responsabilidades.

Por su parte, Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la CEDHJ y rectora del Centro de Estudios en Derechos Humanos, señaló que desde el inicio de su administración se planteó fortalecer la formación especializada en esta materia, proceso que actualmente llega a su sexta generación.

Godínez González reconoció la participación del Gobierno de Guadalajara y destacó la incorporación de personal municipal al programa.

“Ha sido una de las pocas alcaldesas que ha levantado la mano y ha dicho, ‘Yo apuesto para que mi personal se sume, se capacite’”, señaló.

Durante el evento también estuvieron presentes la regidora Luz María Alatorre Maldonado; Gustavo Romero Bora, director del Centro de Estudios en Derechos Humanos, y Rodolfo Carlos Torres Guerrero Gutiérrez, académico y directivo de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara.

Con esta generación, la CEDHJ y el Gobierno de Guadalajara buscan fortalecer la preparación de personas vinculadas con distintos ámbitos y promover la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en el servicio público.