Laura Haro reta a Morena a debatir cara a cara en el norte de Jalisco

Debate. Laura Haro Ramírez, lanzó un reto público para confrontar plataformas políticas en una plaza de la zona norte de Jalisco.

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco elevó el tono del debate político con Morena, luego de responder a los señalamientos emitidos por la dirigencia nacional del partido oficialista respecto a las actividades que realiza el tricolor en el municipio de Huejúcar.

La presidenta del PRI en la entidad, Laura Haro Ramírez, fijó postura ante las críticas y lanzó un reto público para realizar un encuentro abierto en una plaza pública de la zona norte del estado, con el objetivo de confrontar visiones, resultados y propuestas frente a la ciudadanía.

La dirigente priista sostuvo que el debate político debe darse de frente a la población y no únicamente mediante pronunciamientos o posicionamientos difundidos a través de redes sociales y canales partidistas. En ese sentido, planteó que sean los habitantes de la región quienes escuchen y evalúen los argumentos de cada fuerza política.

La reacción del PRI se produce en un contexto de creciente competencia política rumbo a los próximos procesos electorales, donde los partidos buscan fortalecer su presencia territorial en municipios estratégicos del estado y consolidar estructuras de operación en las regiones alejadas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Huejúcar, ubicado en la Región Norte de Jalisco, se ha convertido en uno de los municipios donde los partidos han intensificado actividades de cercanía con la población, debido a su relevancia política y a las demandas históricas de desarrollo, infraestructura, servicios públicos y apoyo al sector rural.

Laura Haro señaló que el PRI mantiene presencia en las comunidades del norte jalisciense mediante recorridos y encuentros con la ciudadanía, por lo que rechazó los cuestionamientos emitidos desde la dirigencia nacional morenista y aseguró que su partido continuará fortaleciendo el trabajo territorial.

La dirigente priista también cuestionó la falta de una representación estatal consolidada de Morena en Jalisco para responder directamente a los temas locales, por lo que dirigió su mensaje a la estructura nacional del partido guinda, que fue la que emitió las observaciones sobre las actividades en Huejúcar.

Analistas políticos señalan que este tipo de confrontaciones reflejan el inicio de una etapa de mayor posicionamiento entre las principales fuerzas políticas del estado, particularmente en regiones donde se disputan liderazgos comunitarios y espacios de representación local.

En Jalisco, Morena ha incrementado su presencia electoral durante los últimos años, mientras que el PRI busca recuperar espacios mediante estrategias de acercamiento comunitario y la defensa de estructuras municipales que históricamente han respaldado al partido.

El reto lanzado por Laura Haro abre la posibilidad de un debate público entre ambas fuerzas políticas en el norte de Jalisco, una región donde temas como el desarrollo rural, la seguridad, el abastecimiento de agua, la conectividad carretera y el apoyo a productores del campo continúan siendo algunas de las principales demandas ciudadanas.