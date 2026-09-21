SISEMH llama a reforzar la Alerta de Violencia de Género tras feminicidio de estudiante en Zapopan

. Fabiola Loya.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) hizo un llamado a fortalecer el seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Jalisco, al considerar que la coordinación entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil es fundamental para evaluar avances, identificar pendientes y reforzar las acciones dirigidas a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

La postura de la dependencia estatal surge en medio de la preocupación generada por el feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años, quien fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre y localizada sin vida dos días después en un predio cercano al Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA), en Zapopan.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó sobre la detención de un hombre señalado como presunto responsable de los hechos, mientras continúan las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres advirtieron que el caso también obliga a revisar las medidas institucionales destinadas a prevenir este tipo de violencia.

En ese contexto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señaló que el crimen evidencia la necesidad de evaluar cuáles de las medidas contempladas dentro de la Alerta de Violencia de Género están funcionando en los municipios incluidos en este mecanismo y cuáles requieren fortalecerse.

La SISEMH reconoció a las organizaciones de mujeres como actores fundamentales en la construcción de políticas públicas, al destacar que se han consolidado como una voz legítima para visibilizar problemáticas, acompañar a víctimas e impulsar mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

Asimismo, la dependencia estatal subrayó la importancia de mantener espacios permanentes de diálogo con colectivos feministas, activistas y organismos especializados para revisar el cumplimiento de las acciones derivadas de la alerta y evaluar el impacto de las estrategias implementadas.

Jalisco cuenta con una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde noviembre de 2018. No obstante, el OCNF advirtió que el mecanismo de seguimiento enfrenta rezagos, al señalar que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), encargado de evaluar el cumplimiento de las medidas, no ha sido convocado desde la emisión de su segundo dictamen en noviembre de 2024.

El feminicidio de Karla Margarita ocurrió además en Zapopan, uno de los municipios contemplados por la alerta. Tras el hallazgo de la joven, estudiantes del CUCBA denunciaron problemas de seguridad en los alrededores del campus, entre ellos insuficiente iluminación, falta de banquetas, poca vigilancia y limitaciones para acceder a transporte seguro.

Para la SISEMH, el combate a las violencias contra las mujeres requiere una actuación coordinada entre los distintos niveles de gobierno y la participación activa de la sociedad civil, especialmente en contextos donde persisten riesgos para mujeres, adolescentes y niñas.

La dependencia enfatizó que la evaluación constante de resultados permite identificar áreas de oportunidad y consolidar políticas públicas integrales que no sólo respondan a las consecuencias de la violencia, sino que atiendan sus causas estructurales mediante acciones de prevención, educación, fortalecimiento comunitario y empoderamiento económico.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citadas por el OCNF, entre enero y julio de 2026 se registraron 57 muertes violentas de mujeres en Jalisco, un panorama que mantiene vigente la exigencia de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia para las mujeres en la entidad.

Finalmente, la SISEMH reiteró su disposición para trabajar de manera coordinada con organizaciones especializadas y colectivos feministas, al considerar que el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento, evaluación y participación ciudadana es indispensable para avanzar hacia una sociedad más segura e igualitaria para todas las mujeres.