Vinculan a proceso a 18 personas por delitos contra niñas, niños y adolescentes

La Fiscalía del Estado de Jalisco obtuvo la vinculación a proceso de 18 personas señaladas como probables responsables de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, durante el periodo del 1 al 15 de septiembre de este año.

Las investigaciones corresponden a hechos registrados entre 2020 y 2026 en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, particularmente en Zapopan, Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con las carpetas de investigación, las personas señaladas tenían algún vínculo familiar, de cuidado o pertenecían al entorno social o afectivo de las víctimas. Los delitos que se les atribuyen incluyen maltrato infantil, abuso sexual infantil, abandono de personas o familiares y ultrajes.

La Fiscalía señaló que, tras recibir las denuncias, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes y realizó diligencias para proteger a las víctimas, entre ellas evaluaciones psicológicas, periciales y forenses.

Como resultado de las indagatorias, nueve personas fueron aprehendidas mediante orden judicial, ocho acudieron ante los tribunales después de recibir un citatorio y una fue detenida en flagrancia.

Durante las audiencias, los datos de prueba presentados por el Ministerio Público permitieron establecer medidas cautelares. Ocho de los imputados quedaron sujetos a prisión preventiva, justificada u oficiosa, mientras que cuatro enfrentarán su proceso bajo otras medidas cautelares.

En otros seis casos, los jueces determinaron la suspensión condicional del proceso, mecanismo alternativo sujeto al cumplimiento de condiciones, entre ellas el pago para la reparación integral del daño.

La Fiscalía del Estado indicó que continuará con las investigaciones correspondientes para garantizar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos.