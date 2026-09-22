En alerta, los 25 centros educativos de la UdeG en Costa Norte y Costa Sur

Juan Carlos Guerrero, coordinador de Servicios a Universitarios de la UdeG. En la costa de Jalisco hay alrededor de 25 preparatorias y centros universitarios.

Los planteles educativos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) situados en las regiones Costa Norte, Costa Sur y Sur de Jalisco, se mantienen alertas ante el avance del huracán Polo.

El coordinador de Servicios a Universitarios, Juan Carlos Guerrero Fausto, explicó que se mantienen en comunicación con los sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil para tomar cualquier medida preventiva para saber si se mantienen o se suspenden las clases, por las lluvias que traerá el meteoro.

“Estamos muy atentos, conocemos la intensidad que ha tomado -particularmente en las últimas horas- el huracán Polo que, aunque está lejos de las costas son fenómenos climatológicos que son impredecibles. Estamos en mucha comunicación con Protección Civil del Estado, con el Sistema Nacional de Protección Civil, nuestras escuelas que se encuentran pegadas a la costa Norte, el Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur), el Centro Universitario del Sur y las preparatorias que están en esa franja ya han sido avisadas de que estén alertas”, precisó.

La Unidad Universitaria de Protección Civil forma parte del Sistema Estatal de Protección Civil y en cuanto se de la instrucción por la intensidad de las lluvias, podría tomarse alguna decisión de suspender clases. Sin embargo, hasta el momento, eso no ha ocurrido, hay actividades regulares en toda la Red Universitaria, dijo Juan Carlos Guerrero.

“Particularmente, nuestras escuelas, nuestras unidades académicas, la infraestructura que está cercana no solo al mar, sino a lagunas, ríos o arroyos son capacitados en forma permanente para saber cómo actuar en caso de este tipo de fenómenos. Las unidades de protección civil universitarias están capacitadas y tienen a la mano todos los protocolos y están siendo monitoreadas permanentemente por todos nosotros”, explicó.

La UdeG tiene alrededor de 25 preparatorias, módulos y centros universitarios en las regiones Costa Sur, Costa Norte y Sur, donde podría tener mayor impacto el huracán Polo.

Se prevé que a la medianoche del jueves 24 de septiembre el huracán estaría frente a las costas de Jalisco, aunque a una distancia de 200 kilómetros mar adentro. Su intensidad podría ser de entre 4 y 5.