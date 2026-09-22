Insisten legisladores que titular del SIAPA debe acudir ante el Congreso

Ismael Jáuregui, director del SIAPA, fue llamado a dialogar en una sesión del Pleno.

El director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui Castañeda, no puede evadir mas tiempo su responsabilidad y debe acudir a la comparecencia que aprobó el pleno del Congreso de Jalisco para hablar sobre los temas de abasto y calidad del agua y los planes para atender esos problemas.

Así lo recordaron en entrevistas por separado, el líder de la bancada de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa y la diputada de Futuro, Mariana Casillas Guerrero, quien preside la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso.

El director del SIAPA ya tiene casi seis meses al frente del organismo y en todo este tiempo no ha cumplido con el llamado que le ha hecho el Congreso, en diversas ocasiones. Jáuregui asumió el cargo el 1 de abril.

El diputado Miguel de la Rosa aclaró que rendir cuentas no es opcional para los integrantes del Gabinete Estatal.

“Desafortunadamente él no ha tenido la disposición de comparecer y rendir cuentas en estos ya primeros meses de ocupar la responsabilidad y con esta resistencia ha dejado que la ciudadanía conozca, a través de los cuestionamientos del Congreso en una comparecencia, conozca que se está haciendo para resolver el problema de abastecimiento y la calidad del agua. Los que integran el Poder Ejecutivo están obligados a que el Congreso los convoque a comparecer”, expresó.

La legisladora Mariana Casillas afirmó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde están representados los ocho grupos parlamentarios, debe hacerle un nuevo llamado al director del SIAPA.

“Definitivamente es una responsabilidad de diputadas y diputados refrendar este llamado. Me queda claro que tanto la Mesa Directiva, como la Junta de Coordinación Política no han querido refrendar este acuerdo que ya se había hecho con el actual director. Entonces, esperemos que esto no sea simplemente un llamado vacío o una forma en la que tratan de hacerle sentir a la ciudadanía que el Congreso está chambeando para transformar sus vidas, sino que realmente se materialice en una rendición de cuentas activa ¿no?”, dijo.

Legisladores de oposición han dicho que la bancada de MC y el propio gobernador Pablo Lemus, buscan que el funcionario estatal no acuda a la comparecencia ante el pleno del Congreso.