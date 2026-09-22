La carrera atlética Leones Negros busca reunir a 13 mil corredores en su décima edición

Se presentó la playera de la competencia atlética que cumple su décimo aniversario. Todos listo para la Carrera Leones Negros 2026.

La carrera atlética Leones Negros Red Cola 2026 de 5K y 10K, en su décima edición, se trazó la meta de reunir a 13 mil corredores.

Este día se presentó la medalla y el jersey de la décima edición en el Museo de las Artes (Musa), donde se mostraron las playeras de las nueve ediciones previas y se informó que ya solo quedan poco más de mil espacios

La competencia atlética se realizará el domingo 18 de octubre, a las 6.30 de la mañana, con salida y meta en las avenidas Juárez y Enrique Díaz de León, frente al edificio de la Rectoría General.

El coordinador de Servicios a Universitarios, Juan Carlos Guerrero Fausto, resaltó que la carrera Leones Negros cumple con todos los requisitos de una competencia atlética, sin embargo, lo más relevante es que se busca la convivencia entre personas que aman el deporte.

“Esta es una carrera de convivencia, compites contra ti mismo y lo importante es que nos reunamos todos en mandada. Y si bien es cierto tenemos distancias de 5 y 10 kilómetros, en varonil y femenil, también es cierto que es una ruta poco compleja. Salimos de la explanada de la Rectoría General, por toda la avenida Juárez. La ruta de 5K dobla en Luis Pérez Verdía y la ruta de 10K va hasta la glorieta Minerva y sigue por la avenida Golfo de Cortés, todos bajan por avenida Hidalgo y regresan hasta la meta, que entra por avenida Enrique Díaz de León”, dijo.

El vicerrector de la UdeG, Héctor Raúl Solís Gadea, resaltó también el perfil social de que la carrera de los Leones Negros lo que busca es hacer comunidad.

“Lo importante es que uno compete contra uno mismo, así que no importa el tiempo. Yo participé en la carrera de Ciencias de la Salud y ahí le combiné caminata con jogging. Lo importante es llegar y que cada quien se plantee su meta. Es una celebración de la Universidad y de la ciudad, el deporte es un recurso para la estabilidad emocional, para la felicidad, para la integración comunitaria”, subrayó.

En esta décima edición, la carrera Leones Negros tiene como lema “Corremos por el ascenso”, en apoyo a la lucha que tiene el equipo de futbol de la Liga de Expansión para que la Liga Mx acepte el ascenso y descenso de equipos, según su puntaje.

El costo de la inscripción a la carrera de los Leones es de 400 pesos para el público en general y 350 pesos para la comunidad universitaria. Las personas adultas mayores pagan la mitad.