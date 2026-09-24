Zapopan reúne a 400 personas en fiesta mexicana para familias de acogida

El Sistema DIF Zapopan realizó la Tardeada con Sabor a México, un encuentro al que asistieron alrededor de 400 personas, entre madres, padres, personas cuidadoras, niñas y niños, con el objetivo de reconocer y fortalecer a las familias de acogida que participan en los programas de la Dirección de Protección a la Niñez y Familia.

La convivencia reunió a aproximadamente 300 personas adultas y 100 niñas y niños, pertenecientes a más de 250 familias que participan de manera constante en servicios como psicoterapia, escuelas para padres, grupos terapéuticos, ludotecas y talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Durante el encuentro, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó la labor de las familias de acogida y el acompañamiento que reciben a través del DIF municipal.

“Yo siempre les digo que el DIF es el corazón de Zapopan, esa es la cara amable de Zapopan y que, sobre todo, representa la parte humana de este municipio”, señaló.

Las familias asistentes provenían de colonias como Arcos de Zapopan, Jardines de Nuevo México, Santa Margarita, Tuzanía, Parques de Zapopan y Tabachines, entre otras zonas del municipio.

La directora general del DIF Zapopan, Karla Guillermina Segura Juárez, destacó que el organismo busca mantener una atención cercana a las familias y fortalecer los vínculos comunitarios.

“Queremos decirles que este DIF es un DIF cercano, un DIF de puertas abiertas, y hoy solo queremos celebrar y agradecerles que están aquí”, expresó.

Por su parte, la presidenta del Patronato del Sistema DIF Zapopan, Michelle Greicha Frangie, señaló que este tipo de encuentros buscan generar espacios de convivencia para las familias y refrendar el acompañamiento institucional.

Actualmente, la Dirección de Protección a la Niñez y Familia cuenta con 30 grupos de Escuela de Crianza, seis espacios de ludoteca, 17 centros de atención psicológica, seis grupos de Acompañar la Ausencia, dos talleres de empoderamiento y un espacio de atención jurídica.

Durante el primer semestre del año se otorgaron 359 sesiones de atención psicológica para personas adultas y 198 para niñas, niños y adolescentes.

Como parte de la Tardeada con Sabor a México, las familias participaron en actividades recreativas como ponle el bigote al charro, boliche, toro mecánico, carrera de costales y globos con dardos, además de las actividades disponibles en la ludoteca. También disfrutaron de antojitos mexicanos.

El DIF Zapopan señaló que estas acciones forman parte de sus líneas de trabajo en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, inclusión e igualdad social, desarrollo integral e innovación institucional.