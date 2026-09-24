Localizan en cueva 35 explosivos; podrían haber sido fabricados por Kaibiles de Guatemala

En una cueva del poblado de San Francisco Ixcatán, municipio de Zapopan, elementos del Ejército Mexicano localizaron 35 explosivos con una manufactura muy similar a la empleada por los Kaibiles de Guatemala.

La Policía de Jalisco informó que fue notificada sobre el caso y detonó intencionalmente los artefactos para que dejaran de representar un latente riesgo.

El hallazgo de los explosivos se dio en el contexto del aseguramiento de un campamento del crimen organizado en Ixcatán, por parte de militares mexicanos.

Al detectar los explosivos, los elementos castrenses solicitaron la intervención de la Policía de Jalisco, y esta corporación envió a su grupo antiexplosivos TEDAX para que se desactivaran los artefactos.

Los oficiales TEDAX establecieron una línea de disparo controlado a distancia, con la que neutralizaron 25 espoletas diseñadas para ser lanzadas desde drones y 10 artefactos explosivos improvisados tipo niple, según informó el Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González.

El funcionario confirmó que por las características de fabricación de los artefactos explosivos, pudieran haber sido hechos por ex militares Kaibiles de Guatemala.

También manifestó que el grupo especializado TEDAX de Jalisco ha recibido capacitación de instituciones internacionales de élite como el FBI y las policías nacionales de Colombia y España, lo que les permite diseñar este tipo de intervenciones y ejecutarlas exitosamente.