26 mil tortas ahogadas ponen sabor a la tradición tapatía

El Centro Histórico de Guadalajara tuvo este domingo un invitado que no necesita presentación: la torta ahogada. Familias, visitantes y tapatíos se reunieron para celebrar una de las tradiciones gastronómicas más reconocibles de la ciudad, en una jornada en la que se repartieron 26 mil tortas ahogadas de manera gratuita.

Día Municipal de la Torta Ahogada

La celebración por el Día Municipal de la Torta Ahogada fue encabezada por la Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, quien destacó que, además de disfrutar uno de los platillos más representativos de la ciudad, la intención fue convertir la comida en un punto de encuentro y fortalecer la actividad en el corazón de Guadalajara.

“También lo que buscamos es impulsar nuestro Centro Histórico. Hoy aquí venimos miles y miles de personas a hacer comunidad, a compartir una sonrisa, una mañana, una torta ahogada”, señaló.

De las 26 mil tortas entregadas durante la jornada, 25 mil fueron aportadas por el Gobierno de Guadalajara y mil por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC). En esta quinta edición participaron 30 torteras y torteros, quienes llevaron sus recetas y su trabajo a una celebración que también buscó dar mayor visibilidad a quienes se dedican a este oficio.

Delgadillo señaló que en Guadalajara existen cerca de 400 torteras y torteros, por lo que este tipo de actividades también representa una oportunidad para acercar sus negocios a más personas.

“Uno de los principales motivos es impulsar a nuestras torteras y torteros de Guadalajara, que son cerca de 400, porque lo que queremos es que tengan mayor exposición, que vendan más y que más personas los conozcan”, explicó.

Día Municipal de la Torta Ahogada

La jornada incluyó además un reconocimiento a torteras y torteros por su trayectoria y por contribuir a preservar esta tradición gastronómica. Entre los establecimientos reconocidos estuvieron Tortas Ahogadas Los Ponchos, Tortas El Rika, Tortas Ahogadas Enrique el Viejo, Tortas Ahogadas Chuy, La Tapatía, Tortas Ahogadas San Juan, Tortas y Carnita Toño, Tortas Ahogadas Juanchos, Tortas Danny, Tortas y Eventos Evelyn, Tortas Las Originales y Tortas Ahogadas Las Chorreadas, entre otros.

Para María del Refugio Plasencia, directora de Turismo de Guadalajara, la torta ahogada también funciona como una carta de presentación de la ciudad frente a quienes llegan desde otros lugares.

“La torta ahogada es un símbolo que nos identifica en todo México y a nivel internacional”, afirmó, al señalar que buena parte de los visitantes pregunta por este platillo, su sabor y la historia que lo acompaña.

Día Municipal de la Torta Ahogada

La celebración llegó a su quinta edición y da continuidad a una iniciativa que comenzó durante la administración de Pablo Lemus Navarro, a quien Delgadillo reconoció por impulsar la creación del Día Municipal de la Torta Ahogada.

Así, entre salsa, birote y convivencia, Guadalajara volvió a celebrar uno de sus sabores más propios, mientras quienes han hecho de la torta ahogada una forma de vida tuvieron también un espacio para ser reconocidos en el Centro Histórico.