MC y el PVEM “traicionaron” el acuerdo para asignar 2% del Gasto Estatal para el campo

La diputada Tonantzin Cárdenas forma parte de la junta de Coordinación Política (Jucopo) y por eso exhibió que naranjas y verdes incumplieron un acuerdo. La idea era reforzar el gasto al campo para 2027.

Ante el voto en contra de las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para otorgar un presupuesto constitucional al campo de Jalisco en la sesión del Pleno, la legisladora de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, denunció la falta de compromiso de diputados ambos grupos, tras los acuerdos previos tomados en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local.

La propuesta original del diputado de Morena, Martín Franco, era de asignar 5% del gasto estatal a los sectores de agroproductores, a partir de 2027. Se requerían 26 votos para que el dictamen pasara, sin embargo, se lograron 22 apoyos de las bancadas del bloque opositor, pero naranjas y verdes se opusieron, rompiendo un acuerdo previo.

Para 2026, el Presupuesto de Egresos de Jalisco ascendió a 182 mil millones de pesos. Sin embargo, para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el sector del campo en general, se destinó poco más de mil 472 millones, es decir, únicamente el 0.81%.

De los esos 1,472 millones de pesos, 446 millones de pesos corresponden a administración y operación de la propia Secretaría.

“A mi me parece importante hablar con la verdad en esta tribuna. La gente nos eligió para eso y hay que ser responsables en lo que se dice en esta tribuna y a lo que nos adherimos, hay que hacernos responsables de las posiciones que se toman desde aquí”, expresó la legisladora.

En años recientes, sí ha habido reducciones en el presupuesto (para el campo), dijo. “Creo que lo mínimo que se merece la gente del campo y todos los que nos alimentamos de ellos, es que el presupuesto del campo nunca se reduzca y siempre contemple la inflación anual”, dijo.

Sin embargo, las bancadas de MC y del PVEM votaron en contra y no se aprobó que el sector del campo en Jalisco tenga por lo menos 2% del Gasto Estatal, por lo que se quedará con menos de 1%.

Los diputados de Morena, PAN, PRI, Hagamos, Futuro y el Partido del Trabajo votaron a favor de la modificación a la Constitución, pero los 22 votos no fueron suficientes.