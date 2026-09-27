Reanudan clases presenciales en 33 municipios de Jalisco tras paso de ‘Polo’

La Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) informó que este lunes 28 de septiembre se reanudarán las clases presenciales en los turnos matutino y vespertino de las escuelas de Educación Básica, Media Superior y Formación Docente a su cargo.

La medida aplicará en 33 municipios de Jalisco, donde las actividades escolares fueron suspendidas de manera preventiva ante el paso del huracán “Polo”.

Los municipios son Pihuamo, Tonila, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Chiquilistlán, Cuautla, Ejutla, Unión de Tula, El Grullo, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

La dependencia señaló que, ante situaciones de emergencia, la prioridad es salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar, por lo que agradeció a autoridades, familias y sociedad en general su colaboración para atender las recomendaciones preventivas y evitar situaciones de riesgo.