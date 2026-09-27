Hallan a 2 niños sin vida en Talpa; fueron arrastrados por el agua de la lluvia

De las cuatro personas reportadas como desaparecidas tras la tormenta que desbordó el Río Santa Elena en Talpa de Allende, ya fueron localizados los cuerpos sin vida de dos niños, de 3 y 12 años de edad.

El río se desbordó y arrastró 3 casas y a 4 personas

Ambos eran hermanos y las autoridades siguen buscando a sus padres. En las labores participan rescatistas municipales de Talpa de Allende y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.

Se informó que el helicóptero Fénix realiza recorridos sobre el cauce del arroyo y la zona para apoyar las labores de búsqueda.

Mientras, en los puntos carreteros afectados hay maquinaria municipal y del Gobierno de Jalisco trabajando en el retiro de materiales producto de los derrumbes, principalmente entre los kilómetros 23 y 25 de la carretera estatal 555.

Debido a la tormenta que cayó entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, se vio afectada la comunidad de La Cuesta, pues el río Santa Elena se salió de su cauce y la corriente arrastró tres casas, en una de las cuales quedaron atrapados cuatro integrantes de una familia a quienes el fuerte caudal se los llevó.

Se busca a los dos adultos que siguen desaparecidos

Se indicó que el antiguo camino a la localidad de La Cuesta, es utilizado principalmente por los cuerpos de emergencia y que los servicios básicos continúan funcionando; por el momento, no se requiere ayuda humanitaria.

Los cadáveres de los dos menores fueron hallados después del mediodía de este domingo, a unos 800 metros de donde estaba situada su vivienda.

Además de las casas colapsadas y las personas a quienes se llevó la corriente, también hubo daños en dos puentes, de acuerdo a lo que confirmó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.