Madres buscadoras localizan cuerpo de un hombre en Santa Fe, Tlajomulco

Integrantes de un colectivo de madres buscadoras de Jalisco localizaron el cuerpo de una persona de sexo masculino durante labores de búsqueda realizadas el 26 de septiembre en la zona de Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga.

Hallazgo madres buscadoras de Jalisco (Cortesía)

De acuerdo con la información difundida por las buscadoras, el cuerpo presentaba tejido y aparentes indicios visibles de violencia. La persona fue localizada esposada y al interior de una bolsa.

Entre las características y pertenencias observadas se encuentra una playera de fútbol de manga larga, color negro, con franjas rojas en las mangas, así como sandalias negras.

Hasta el momento, la persona no ha sido identificada públicamente, por lo que las prendas y características podrían ser de utilidad para familias que buscan a algún ser querido desaparecido.

Las madres buscadoras hicieron un llamado a quienes tengan un familiar desaparecido y reconozcan alguna de las prendas o características descritas a acudir ante las autoridades correspondientes para solicitar información y realizar el proceso oficial de identificación.

La identificación de los restos deberá realizarse mediante los procedimientos establecidos por las autoridades, con el objetivo de confirmar científicamente la identidad de la persona localizada.