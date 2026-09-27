Se hunde yate; rescatan a 12. En caso aparte, mujer desaparece tras entrar al mar en Vallarta

Yate se fue a pique; sus 12 ocupantes fueron rescatados antes

Los 10 pasajeros y dos tripulantes de un yate, tuvieron que ser rescatados, cuando se reportó que a la nave le entró agua y estaba zozobrando.

La embarcación comenzó a irse a pique cuando navegaba frente a la Playa Boca Negra, en Puerto Vallarta.

Elementos de la Secretaría de Marina se presentaron para alcanzar el yate y proceder a la evacuación preventiva de los diez paseantes, así como del capitán de la nave y un ayudante.

Después de que las 12 personas fueron puestas a salvo, el yate quedó a la deriva y a final de cuentas se hundió, sin que se reportaran víctimas mortales.

BUSCAN A BAÑISTA

Un operativo de búsqueda ha sido implementado por Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, y la Secretaría de la Defensa Nacional,para tratar de localizar a una mujer que desapareció en las aguas de la Playa de Oro, municipio de Puerto Vallarta.

La mujer desapareció tras ingresar al mar junto con una hermana suya, pero debido a lo álgido de las olas la primera ya no pudo salir.

La segunda sí logró ser rescatada por los salvavidas de la playa.