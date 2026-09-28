Le dan 24 años de cárcel por disparar contra mujer

A 24 años de prisión por el delito de tentativa de feminicidio, fue sentenciado un hombre que atacó a una mujer con un arma de fuego en hechos ocurridos el 6 de marzo de 2021 a las afueras de un establecimiento de comida en la colonia Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan.

Recibió sentencia por tentativa de feminicidio

La Fiscalía del Estado informó de la Peña dictada en contra de Carlos Gustavo “N”, quien en aquella feche arribó al sitio en donde la mujer víctima conversaba con un acompañante y con la progenitora del agresor.

El ahora sentenciado sostuvo una discusión con su madre pero entonces intervino la víctima para cesar el conflicto.

Carlos Gustavo “N” mostró que llevaba un arma de fuego y la víctima al ver esto, intentó resguardarse en el negocio de comida, que era su lugar de trabajo, pero el ahora sentenciado sacó la pistola y le disparó en una pierna.

Luego de la agresión el sujeto huyó, mientras la persona herida fue trasladada para su atención médica.

“La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia realizó las indagatorias correspondientes y personal ministerial recabó los elementos de prueba para la integración de la carpeta y la puesta a disposición del imputado ante el órgano jurisdiccional”, señaló la Fiscalía.

El acusado reconoció su culpabilidad en los hechos y se sujetó al procedimiento abreviado com el que se supone recibió una pena menor a la que hubiera tenido en un proceso normal ; sin embargo, además de la sentencia de 24 años también se le impuso el pago de una multa económica y por la reparación del daño.