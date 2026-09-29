Un civil muerto y un agente federal herido, tras enfrentamiento en Tlajomulco

Enfrentamiento en Lomas del Mirador

Un enfrentamiento entre agentes de la Fiscalía General de la República y un civil al que se intentaba capturar por delitos tanto federales como del fuero común, ocurrió este martes en la Colonia Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

La FGR confirmó que se buscaba cumplimentar una orden de aprehensión por delitos contra la salud en Jalisco y por delitos del fuero común en Nayarit, pero el objetivo, al ver que arribaron elementos federales, abrió fuego en contra de ellos.

Enfrentamiento entre civiles y elementos de la FGR en Lomas del Mirador, Tlajomulco de Zúñiga, cuando se buscaba cumplimentar una orden de aprehensión por delitos contra la salud en Jalisco y por delitos del fuero común en Nayarit.

El objetivo, al ver qué llegaban elementos… pic.twitter.com/85P10UlXiQ — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) September 29, 2026

Los agentes respondieron a la agresión y abatieron al individuo quien perdió la vida en el lugar, en tanto que uno de los oficiales quedó herido pero se asegura que está fuera de peligro.

Los hechos abrían ocurrido en Boulevard Punta Mayorga y Circuito Sierra Mulata; trascendió que otros individuos armados huyeron del lugar.

Posteriormente se informó que la Comisaría de Tlajomulco de Zúñiga detuvo a otra persona relacionada con el enfrentamiento y en poder de un arma de fuego, quien iba a ser puesta a disposición del Ministerio Público Federal.