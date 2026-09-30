Aprueba el Congreso cálculos de distribución de participaciones a 125 municipios

Gabriela Cárdenas, diputada presidenta de la Comisión de Hacienda. Los criterios para distribuir recursos tienen que ver con población, marginación y eficiencia en la recaudación.

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó el cálculo de los coeficientes mediante los cuales se distribuirán los recursos de fondos y participaciones a los 125 municipios de la entidad.

Quedarán fuera de este reparto siete ayuntamientos que incumplieron con la entrega de su cuenta pública anual a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). De esta forma, los municipios de Amacueca, Bolaños, Gómez Farías, Jalostotitlán, Poncitlán, San Martín de Bolaños y Tonila, recibirán menos recursos económicos, informó la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda.

Entre las bolsas sujetas a la fórmula aprobada en la sesión del Pleno de este miércoles, se encuentran los Fondos de Fomento Municipal; de Participaciones, Fiscalización y Recaudación; Impuesto sobre la Renta (ISR) relativo a ingresos por enajenación de inmuebles; así como el de Participaciones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en Gasolina y Diésel.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, explicó que estos coeficientes no se asignan de forma discrecional, sino a través de variables puntuales: “Estos cálculos se hacen con distintas variantes, principalmente el tema de cómo recaudaron durante todo el año, cuál fue su eficiencia recaudatoria, cómo rindieron cuentas de los recursos que ejercieron, si presentaron a tiempo sus cuentas públicas y sus reportes a la Auditoría Superior”, explicó.

La legisladora detalló que también se incluyeron aspectos clave como desigualdad, marginación y pobreza, además de realizarse un ajuste en los tiempos, debido a la reciente información oficial en materia demográfica de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI.

“Jalisco ha crecido su población en más de casi 300 mil habitantes, y esto importa porque también es un factor: entre más habitantes tienen, también más recursos y participaciones tiene un municipio”, señaló Gabriela Cárdenas.

La representante de MC advirtió que persiste el riesgo de un déficit o “boquete” superior a los 2 mil millones de pesos ante el incumplimiento en la devolución de participaciones por parte de la Federación.

Ante la propuesta de la Federación de suscribir esquemas de endeudamiento para reintegrar a los estados recursos que su propia ciudadanía ya tributó, Jalisco determinó acompañar los mecanismos disponibles para no dejar a los municipios en desamparo financiero.