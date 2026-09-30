Cercanía del huracán “Rachel” mantiene en alerta a Protección Civil

PC Jalisco, en alerta ante el huracán

El huracán “Rachel” se encontraba la tarde de este miércoles a uno 300 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, según reportó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (PC Jalisco).

La corporación indicó que se mantiene en alerta tiene desplegados 250 elementos y cinco puestos de comando, con vigilancia permanente en playas y zonas serranas, así como revisando caudales de río que pueden representar riesgos.

PC Jalisco informó que existe bandera roja en las playas por lo que está prohibido para los bañistas entrar al mar debido al fuerte oleaje y a las altas condiciones de peligro.

Se preveía que en el transcurso de este miércoles “Rachel” alcanzaría la categoría 2, favoreciendo así las lluvias entre fuertes y muy fuertes por la tarde y noche en las regiones Costa Sur, Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Sur y Sureste.

El fenómeno meteorológico hizo pronosticar probabilidad de lluvias entre miércoles y jueves e incremento del oleaje entre miércoles y viernes.

REANUDAN CLASES

En municipios como Cabo Corrientes, Mascota, Talpa de Allende, Cihuatlán, Autlán de Navarro, Puerto Vallarta, Mazamitla, La Huerta y Tuxpan, se reanudarían las clases presenciales que habían sido suspendidas debido a la proximidad de “Rachel”.

Según dio conocer la Secretaría de Educación Jalisco fueron 30 los municipios en los que se aplicó la medida, pero a partir de este jueves se autorizó el regreso a las aulas en los dos turnos de todos los niveles escolares.