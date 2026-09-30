Productores de agave de Jalisco y Guanajuato intensificarán protestas para que les compren sus plantas

Decenas de abaceros se reunieron en el patio del Congreso de Jalisco para apoyar la nueva ley que propone el diputado Martín Franco.

Con el respaldo de productores de agave de Jalisco y Guanajuato, el diputado de Morena, Martín Franco Cuevas, hizo un llamado al gobierno estatal a aplicar políticas públicas que beneficien a este sector, lo que permitirá que se pague un precio justo por la planta.

Actualmente se les paga apenas entre 80 centavos y tres pesos por kilo de agrave.

Los productores, integrados en El Barzón Agavero, explicaron que van a realizar protestas y movilizaciones para ejercer mayor presión, a fin de que los tequileros les compren a ellos su producción, dijo Lupe Mares, integrante de la agrupación.

“Desde ahorita les digo, mañana vamos a emplazar una fábrica que ya tenemos tres veces que está negociado y se raja, no nos recibe nada. De mañana en adelante si quiere quemar agave, va a quemar el de nosotros, de los productores, y desde ahorita les digo, el que quiera acompañarnos están invitados a cualquiera, ya sea barzonista o de cualquier organización”, expresó.

Reunidos en el patio del Congreso de Jalisco, Lupe Mares señaló: “Si la tequilera no quema mezcales de nosotros no va a trabajar, porque nosotros vamos a defender la soberanía de nuestra tierra y es el trabajo de nuestras familias”.

Los agaveros trabajan siete años desde que limpian la tierra para plantar y actualmente los agaves se les están pudriendo, porque las empresas trasnacionales de tequila no quieren comprar ni 10% del agave que queman para producir la bebida.

Por su parte, el diputado Martín Franco, quien también es productor de agave en la región de los Altos, recordó que “está congelada” su iniciativa para crear la Ley Sustentable del Agave.

El legislador explicó que ante la falta de este ordenamiento “se atropella la cadena agave-tequila” y esto afecta a miles de productores de Jalisco y otras entidades.

Además, criticó que empresas trasnacionales se hayan apoderado de la producción del tequila, por lo que se comprometió a defender la soberanía de la denominación de origen.

“Ya lo dice el artículo 28 constitucional que prohíbe el monopolio, 80% de la producción del agave lo maneja un grupito de trasnacionales, porque está pasando lo que, en aquellos años, unas monedas y les entregan -o les entregamos- las tierras rentadas. Son nuestras tierras, pero tenemos necesidad, entonces, se las rentamos y ellos son los que están haciendo todo el negocio”, aseveró.

En Jalisco, 46 mil familias se dedican a la producción del agave y apenas tienen 20% de la superficie de la planta.

Agaveros de Guanajuato y Jalisco respaldaron la iniciativa para crear la ley y un organismo que regule las plantaciones.

La iniciativa del diputado Franco Cuevas fue presentada al Pleno del Congreso del Estado el 24 de julio de 2025 y sigue en la “congeladora” legislativa. Una vez aprobada, deberá ser remitida al Congreso de la Unión para que sea dictaminada por tratarse de un ordenamiento federal.