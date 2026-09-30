Suma Tlaquepaque 68 colonias al descuento del SIAPA por afectaciones en el agua

Un total de 68 colonias de San Pedro Tlaquepaque fueron incorporadas, con carácter retroactivo, al esquema de descuentos del SIAPA para comunidades afectadas por problemas de abastecimiento o calidad del agua.

Con esta actualización, suman 83 colonias de Tlaquepaque consideradas en el beneficio. La ampliación se dio después de que la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, solicitara una nueva revisión de 160 colonias que inicialmente no habían sido contempladas.

La alcaldesa explicó que personal del municipio, en coordinación con el SIAPA y habitantes de las colonias, realizó visitas para documentar las condiciones del servicio. En algunos casos, dijo, se recurrió incluso a fe notarial para acreditar las afectaciones.

“Fue Tlaquepaque el que propuso que se hiciera esa revisión de las colonias que propusimos, 160 que se entregaron. Fueron los equipos de Tlaquepaque, con el SIAPA, con los ciudadanos, incluso en muchos de los casos con fe notarial, que se hicieron las visitas”, señaló Pérez Segura.

En la primera relación de descuentos estaban consideradas 22 colonias de Tlaquepaque. Con la actualización, 15 de ellas permanecen en el esquema, mientras que ocho fueron retiradas, de acuerdo con la información proporcionada por el municipio.

Pérez Segura señaló que el Ayuntamiento mantendrá como prioridad las afectaciones relacionadas con el suministro y la calidad del agua y adelantó que continuará solicitando revisiones para las colonias que no fueron incluidas.

“Lo más importante, vamos a seguir insistiendo que el problema fundamental para las y los ciudadanos de Tlaquepaque y el área metropolitana es la falta de agua y la mala calidad del agua, eso no lo vamos a dejar de lado, ese es el punto central”, afirmó.

Durante la sesión de la Junta de Gobierno del SIAPA también se analizaron asuntos administrativos y financieros, entre ellos adquisiciones multianuales, un empréstito por 300 millones de pesos para la compra de medidores y un convenio con la Secretaría de Hacienda.

La representación de Tlaquepaque se abstuvo en diversos puntos, debido a que, según explicó la presidenta municipal, no contó con información suficiente para analizar las propuestas. Entre sus observaciones estuvieron los criterios para las adquisiciones multianuales y el acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

La alcaldesa adelantó que el municipio solicitará nuevas inspecciones en colonias que no fueron incorporadas al esquema, además de revisar los expedientes existentes y presentar casos de comunidades que acrediten afectaciones.

“Nos faltan, hemos ya manifestado que vamos a presentar una nueva solicitud para que se reinspeccionen algunas colonias que por alguna razón no se encontró la afectación en ese momento, para que se revisen las actas, para que se revisen nuevas colonias, es decir, vamos a seguir en la lucha”, manifestó.

Mientras continúan las gestiones ante el SIAPA, el Ayuntamiento informó que mantendrá la atención a las colonias con problemas de suministro mediante cisternas y pipas abastecidas con agua de pozos municipales.