Sector restaurantero aporta al crecimiento económico de Jalisco

La industria genera empleos y fortalece las cadenas productivas locales; en el estado operan cerca de 49 mil establecimientos dedicados a la preparación de alimentos — El sector restaurantero representa una de las actividades que contribuyen al crecimiento económico de Jalisco, tanto por la generación de empleos como por su vínculo con proveedores y negocios locales. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC) Jalisco, en el estado existen cerca de 49 mil establecimientos dedicados a la preparación de alimentos.

Durante la inauguración de la octava sucursal del restaurante La Gorda, en la colonia Santa Teresita de Guadalajara, el Gobierno de Jalisco destacó la participación de los negocios con arraigo local en el desarrollo económico de la entidad.

El evento, realizado en el marco del 70 aniversario de La Gorda, fue encabezado por Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, en representación del gobernador Pablo Lemus Navarro.

“Hoy lo tenemos todo, lo que representa a México con el tequila, con el mariachi, con la charrería, y lo más bonito que tenemos para mostrar al mundo es su gente y la gran industria gastronómica que tenemos”, señaló Garza Marín.

El funcionario destacó que las empresas restauranteras también generan oportunidades para proveedores locales y espacios de aprendizaje y desarrollo para sus trabajadores.

La Gorda inició operaciones en 1956, cuando Josefina García y Marcelino Rodríguez comenzaron un pequeño negocio de antojitos en Santa Teresita. A siete décadas de distancia, la empresa cuenta con ocho sucursales y 155 empleos directos, además de mantener una operación familiar en la que participan tres generaciones.

Entre sus principales productos se encuentra el pozole, del cual la empresa sirve alrededor de 160 mil platillos al año, de acuerdo con información proporcionada durante el evento.

La celebración por el aniversario incluyó la develación de una placa conmemorativa y la proyección del minidocumental La Historia Detrás del Sabor: 1956–2026, que reúne testimonios de integrantes de la familia fundadora.

El Gobierno de Jalisco señaló que continuará con acciones dirigidas a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de que su actividad contribuya a la generación de empleos y al dinamismo de la economía estatal.