Piden impulsar adopción de animales, en lugar de su sacrificio en el Centro de Salud Animal de Zapopan

La diputada Tonantzin Cárdenas busca que el Congreso fusiones las diversas iniciativas sobre el cuidado de mascotas.

Para que se castigue el abandono de mascotas y para que se restrinja la eutanasia de animales, la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, presentó una iniciativa para sancionar la tortura animal.

La legisladora se refirió al caso concreto del Centro Integral de Salud Animal Zapopan, situado en la colonia Jardines del Vergel, donde el Reglamento Municipal permite que después de cinco días sin que alguien reclame a un perro o a un gato, se les sacrifique.

A partir de esta disposición, en el lapso de 2010 a 2021, el Ayuntamiento de Zapopan permitió el sacrificio de 36 mil 997 animales.

Tonantzin Cárdenas precisó que el Centro de Salud Animal no tiene condiciones de higiene, ni de alojamiento, ni la alimentación adecuados para los animales, ni hay procesos de adopción responsables.

“En el Reglamento de Zapopan, en el artículo 39, dice que se permite llegar al sacrificio después de cinco días hábiles sin que un animal haya sido reclamado y después de 12 días hábiles para buscar su adopción disponible, se procederá al sacrificio de este animal. Esto es lamentable, porque -insistimos- no hay transparencia en los procesos de entrada y salida y en el proceso de adopción que nos permita corroborar que así sea”, precisó.

Además, agregó la legisladora, el Ayuntamiento se fijó la meta para 2026 a realizar 3 mil 300 eutanasias. Por ello, se preguntó: ¿Por qué establecer una meta de ese tipo, en lugar de rescatar o dar en adopción a esos seres sintientes?.

La iniciativa para homologar la Ley Federal de Sanidad Animal que presentó Tonantzin Méndez, se busca fusionar con otras reformas propuestas por otras legisladoras, entre ellas Itzul Barrera.

“Una de ellas es restringir legalmente la eutanasia, el sacrificio humanitario quedaría limitado a cuestiones de enfermedad, lesión o condiciones graves, hoy reversibles con el sufrimiento no controlable, una enfermedad transmisible que represente un riesgo grave, si así lo determina una autoridad competente. Un segundo punto es prohibir las mutilaciones con fines estéticos”, indicó.

También se propone eliminar en forma paulatina los animales para tracción de vehículos destinados al transporte de personas, bienes, mercancías o residuos para actividades comerciales o turísticas en zonas urbanizadas.

Habrá sanciones que se incluyen en el Código Penal para sancionar a quien deje sin alimento o en el abandono a mascotas.