Por conducta indebida abren proceso administrativo y suspenden a juez de Colotlán que le gritó a un litigante

El magistrado presidente del Consejo de la Judicatura, José Luis Álvarez Pulido.

El Consejo de la Judicatura, en sesión efectuada este jueves, resolvió suspender de su cargo al Juez de Control Penal con sede en Colotlán, Francisco Barrera Gómez, tras advertir una probable conducta indebida, en relación a videos que circularon en redes sociales y medios de comunicación.

El abogado litigante José Cabrera le pidió al juez -en una audiencia- que no guiara a la defensa en un caso de homicidio, lo que desató la molestia del juzgador.

En el video de la audiencia se observa que Francisco Barrera golpeó el escritorio y retó al litigante a que presentara una queja, lo amenazó con que lo podía multar, arrestarlo y sacarlo de la sala.

Ante esos hechos, se abrió un proceso administrativo en contra del juez y mientras concluye la investigación del caso, la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura, que preside Marta Gloria Gómez Hernández, propuso la suspensión del cargo del juez.

La suspensión tuvo el voto unánime del Consejo de la Judicatura, entre ellos de su presidente, el magistrado José Luis Álvarez Pulido.

“Si hay alguna observación, en votación económica les pregunto si se aprueba. Queda aprobado por unanimidad”, dijo el magistrado presidente al votar la decisión propuesta por la consejera Marta Gloria Gómez.

Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura advirtió que el Poder Judicial de Jalisco no tolera actuaciones que atenten contra el respeto a los derechos humanos y la integridad de las personas usuarias del sistema de justicia.

El Consejo de la Judicatura afirmó que la función del sistema de justicia exige profesionalismo, imparcialidad, trato digno, y equilibrio procesal, en todo momento, a todas y todos los servidores públicos.