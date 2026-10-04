Fortalecen AMIM y SITEUR la multimodalidad con la conexión entre Mi Bici y el transporte público

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En el marco del Día Mundial del Hábitat, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) destacaron la importancia de fortalecer la multimodalidad en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) a través de la conexión entre Mi Bici y el transporte público.

La integración entre la bicicleta pública y sistemas como Mi Tren y Mi Macro permite que caminar, pedalear y utilizar el transporte masivo formen parte de un mismo trayecto, facilitando soluciones de primera y última milla para las y los usuarios.

Durante este año, la conectividad entre ambos sistemas registró un crecimiento significativo al pasar de 28 estaciones de transporte público enlazadas mediante 139 estaciones de bicicleta pública a 40 estaciones de transporte público conectadas a través de 201 estaciones de Mi Bici.

Esta integración también se refleja en los patrones de uso del sistema. Actualmente, nueve de las diez estaciones de Mi Bici con mayor número de viajes cuentan con conexión directa al transporte público masivo, lo que evidencia la relevancia de estos puntos de enlace para completar recorridos utilizando distintos modos de movilidad.

Uno de los principales ejemplos se encuentra en el entorno del Parque Revolución y la estación Juárez de Mi Tren, donde confluyen las líneas 1 y 2. En esta zona opera la estación GDL-049 de Mi Bici, que acumula un millón 873 mil 352 viajes desde su instalación y se mantiene como la más utilizada de toda la red.

La conexión con el transporte público fue uno de los criterios considerados durante la expansión de Mi Bici realizada este año. Gracias a este proceso, el sistema alcanzó 470 estaciones y presencia en 201 colonias del AMG, ampliando las posibilidades de conexión entre diferentes modos de transporte.

Actualmente, existen cuatro polígonos donde Mi Bici permite la conexión con las líneas 1, 2 y 3 de Mi Tren, así como con Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico, fortaleciendo las opciones de movilidad para realizar trayectos más eficientes.

AMIM y SITEUR refrendaron su compromiso con una visión de ciudad mejor conectada, en la que las personas cuenten con diversas alternativas para trasladarse y donde la integración entre la bicicleta pública y el transporte masivo contribuya a construir una red de movilidad más accesible, sostenible y eficiente.