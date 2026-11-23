El director del Ipejal, Fernando Quesada, dijo que se estudia la opción de cerrar negocios como el club deportivo y el salón de eventos, ante las pérdidas.

. El director del Ipejal, Fernando Quesada, dijo que se estudia la opción de cerrar negocios como el club deportivo y el salón de eventos, ante las pérdidas.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, le preguntó al director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), Fernando Quesada Gómez, cuánto tiempo le queda de viabilidad al fondo de pensiones, ante las versiones que señalan que en 2030 se agotaría el dinero para pagar las pensiones de 61 mil jubilados.

Durante la Glosa del II Informe, el legislador pidió claridad, ya que hay miles de familias que viven con la incertidumbre de que el Ipejal caiga en quiebra y señaló que el gobierno de Jalisco debe actuar ya y “no patear el bote” al siguiente sexenio.

“Este tema de las pensiones, si no se toman decisiones adecuadas, en conjunto con los trabajadores, eso puede ser un problema de grandes proporciones. Estudios actuariales recientes advierten que, de mantenerse la tendencia actual se encamina hacia una crisis de descapitalización e insolvencia hacia finales de la década con un déficit difícil de superar”, advirtió Velázquez, actual presidente del Congreso.

El titular del Ipejal informó que está en proceso de actualización el estudio actuarial con datos de 2026 y los resultados se conocerán a finales de este año.

Quesada Gómez dijo que se calcula que en 2027 existiría un déficit de 4 mil millones de pesos entre los ingresos y los egresos del Ipejal.

“Justo el último estudio que estamos esperando es solo para afinar y tener más preciso el dato, de hasta cuando da la parte financiera y en el inter ver cómo resolvemos el que nos de liquidez la parte de los préstamos, tener bien analizados los activos inmobiliarios no estratégicos y con el estudio, saber hasta cuando da y entonces oír a todos los actores, tienen que participar los trabajadores y tienen que participar los patrones también, pero los patrones también están muy estresados por las aportaciones”, dijo.

Jubilados y trabajadores de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan se manifestaron afuera del Congreso.

. Jubilados y trabajadores de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan se manifestaron afuera del Congreso.

Analizan cerrar negocios

El director del Ipejal anunció que debido a que se trata de negocios que representan pérdidas económicas al organismo, se estudia la posibilidad de cerrar y vender el club deportivo Hacienda del Real, las capillas de velación, la agencia de viajes y el salón de eventos Ex Hacienda de la Mora.

“Tenemos unidades de negocios dentro del Instituto que son una serie de estacionamientos, el club deportivo, capillas de velación, salón de eventos y una agencia de viajes, todas estas son –excepto los estacionamientos- unidades de negocio que no son de negocio, le cuestan al Instituto, por lo tanto, todas están en evaluación para restarle o quitarle presión a las cargas que tiene el Instituto”, afirmó.

El legislador Enrique Velázquez, anunció que la bancada de Hagamos presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Ipejal, con la idea de darle viabilidad de futuro al Fondo de Pensiones, sin embargo, como la propuesta recibió críticas por parte de trabajadores y jubilados, lo mejor es retirarla.

“Hicimos una propuesta nosotros de legislación –para modificar la Ley-, porque sabemos que hay un problema grave de pensiones y pusimos una aportación de 8% del sueldo de los futuros jubilados, sin embargo, eso no ha sido bien recibida por los trabajadores, aquí anunciamos que la fracción de Hagamos retiramos esa iniciativa sobre la aportación de 8%, pero creo que tenemos sentarnos a discutir porque en el Congreso tomamos las decisiones sobre las leyes y ver cómo vamos a resolver el tema de las pensiones y tiene que ser ahorita y no esperarnos como en el tema de la crisis del agua”, subrayó.

Por su parte, la legisladora de Morena, Marta Arizmendi, entregó en la mano al titular del Ipejal un pliego petitorio del Comité Pro Defensa del Ipejal, ya que sus integrantes se manifestaron afuera del Congreso y no se les permitió el ingreso a todos. Únicamente ingresaron cinco representantes.

Los trabajadores y jubilados que protestaron exigen solución al desabasto de medicinas y al pago de reembolsos cuando ellos pagan los medicamentos cuando no los hay en las unidades médicas.

A su vez, la legisladora de Morena, Itzul Barrera, pidió al Ipejal que cobre adeudos a los siguientes ayuntamientos: Autlán, que debe 168 millones de pesos; Tamazula, con 53 millones; Ixtlahuacán del Río, con 52 millones; y Tala que adeuda 49 millones de pesos.