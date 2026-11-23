Un hombre que se hallaba prófugo de la justicia en Jalisco, acusado de cometer un feminicidio en Puerto Vallarta en octubre del 2025, fue capturado en la ciudad de Tijuana mediante un operativo de las fiscalías de nuestra entidad federativa y la de Baja California.

Milton Carlos “N” tenía en su contra una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Primero de Control y Juicio Oral, Especializado en Violencia contra la Mujer, del Octavo Distrito Judicial, con sede en el puerto jalisciense.

La Fiscalía de esta entidad federativa indicó que el señalado como feminicida y la víctima tenían hijas en común, y que el día de los hechos ambos ingresaron a un establecimiento de hospedaje ubicado sobre la Carretera a Tepic, en Las Juntas, municipio de Puerto Vallarta, donde posteriormente fue localizado el cuerpo de la víctima, “quien falleció mediante asfixia”.

La dependencia estatal no precisó más datos, pero el caso coincide con el asesinato de una mujer de 31 años, que fue descubierto la noche del jueves 15 de octubre del año pasado, en el Motel Marina del Sol, ubicado en la carretera Federal 200, cerca de la confluencia con la Calle Manuel M. Diéguez , en el centro turístico.

El feminicidio fue descubierto en octubre del 2025 en un motel de Puerto Vallarta

Según lo que se difundió poco después, la fallecida era una mujer de nombre Yajaira “R”, quien junto con un hombre -del que ahora se sabe que fue su pareja- arribaron a una de las habitaciones la mañana de ese día y por la tarde el varón salió en una camioneta luego de pedir ampliar el horario de la renta del cuarto.

🔎 La Dirección de Órdenes de Aprehensión cumplimentó una orden judicial contra un hombre señalado por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, mediante la colaboración entre las Fiscalías de Baja California y Jalisco. (1-2) pic.twitter.com/cnxwipiA60 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 23, 2026

Ya cerca de la medianoche, las camareras fueron a informar a la húesped que el tiempo se había agotado, pero la hallaron muerta sobre la cama al parecer con huellas de estrangulamiento.

A partir de las diligencias ministeriales y las investigaciones, se logró establecer la posible participación de Milton Carlos “N” en los hechos, por lo que se tramitó una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada mediante una acción coordinada de las fiscalías de Baja California y Jalisco.

El presunto feminicida fue traído a Puerto Vallarta para que responda por los cargos en su contra.

No se precisó el motivo por el que el individuo victimó a la madre de sus hijas.